Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î¡Ø°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤Ë¤ß¤»¤ë¥µ¥¤¥ó5¤Ä¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡©
1.¹¢¤ò¥´¥í¥´¥íÌÄ¤é¤¹
Ç¤ÎÆ¬¤äÇØÃæ¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ¨¤Î¾å¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ç¤¬¹¢¤ò¥´¥í¥´¥íÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹¢¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Ï¡¢»ÒÇ¤¬À¸¸å2Æü¤Ë¤Ï½Ð¤»¤ë¸¶»ÏÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Ç¡¢ÊìÇ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¡¢ÊìÆý¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÊìÇ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ç¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥´¥í¥´¥í¹¢¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥´¥í¥´¥í²»¤Ï¤Ò¤É¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤ä¶ÛÄ¥¡¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢ÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¸å¤ÎÇ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.ÂÎ¤äÆ¬¤ò¤¹¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤ë
Ç¤ÎËË¤ä³Û¡¢ÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï½Á£¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÆÃÍ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤ËÂÎ¤ò¤¹¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Ä¤±¤ë¥Þー¥¥ó¥°¹ÔÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆ¬¤ä´é¤ò¥°¥¤¥°¥¤¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÇÆ±»Î¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤Ë¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¤¬ÂÎ¤ò¤¹¤ê´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ò¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ÈÇ§¼±¤·¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3.»ô¤¤¼ç¤Î¤½¤Ð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°
°¦¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤½¤Ð¤Ç¤â¿´¤«¤é¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÏÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¼¤¯¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤òµö¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤òÍÍ»Ò¸«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿®Íê´Ø·¸¤ÎÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÎÙ¤Ë¤¤ÆÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¿²¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¥´¥í¥ó¤È²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ê¤é°Â¿´¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤Ä¤í¤°Ç¤Î²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢°¦¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë²¿¤è¤ê¤Î¾Ú¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.´Å³ú¤ß¤ò¤¹¤ë
´Å³ú¤ß¤Ï¼ã¤¤Ç¤ä´Å¤¨¤óË·¤ÎÇ¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·»ÄïÇ¤È¥×¥í¥ì¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
Æ¬Éô¤ÏµÞ½ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ò¶á¤Å¤±¤Æ³ú¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÆ¬¤ò¶á¤Å¤±¤Æ´Å³ú¤ß¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¡¢¿®Íê¤Î¾Ú¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¼¼¤Ê¤É¶ËÅÙ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æù¿©Æ°Êª¤ÎÇ¤Î»õ¤Ç³ú¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢½Ð·ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö´Å³ú¤ß¡×¤Ç¤¹¡£Ç¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
5.¶Ä¸þ¤±¤Ç¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤ë
Æ°Êª¤Î¤ªÊ¢¤ÏÀ¸Â¸¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬Éô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼é¤ë¤Ù¤µÞ½ê¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤¾ì½ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´¨¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤ò´Ý½Ð¤·¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥³¥í¥ó¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¤¬¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¿¨¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤ÇÇ¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Î5¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢Ç¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë°¦Ç¤Î»ÅÁð¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°ÕÌ£¤äÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âÇ¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é°¦¾ð¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤»¤º¡¢º£¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£