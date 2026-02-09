¡ÖËå¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ÈIË¤¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Ì¥¤»¤ë¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë»³²¬²íÌï¤¬Ì¥ÎÏÁ´³«¤Î¼Ì¿¿½¸
¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³²¬²íÌï¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢SPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖËå¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤
¡¡Ëå¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤È¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ðー¤Ç°ìÇÕ¸ò¤ï¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¥É¥¤ÊÅ¸³«¤ò¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡BAR¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤·¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢ÍÅ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ë¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆþÍá¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎIË¤¤òÂçÃÀ¤ËÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¬¤Ï2004Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÃæ³ØÁªÈ´Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£2021Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Ëå¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Î»³²¬À»Îç¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë