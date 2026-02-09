Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡¢ÆüËÜ¤Ë¹â»Ô»áÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òºÆÅÙÍ×µá
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬8Æü¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áªµó¤ÏÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯ÌäÂê¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ïº¬¿¼¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ä»×Ä¬¡¢Æ°¸þ¡¢·¹¸þ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÝÖ´Õ±ó¤«¤é¤º¡×¡Ê²ü¤á¤È¤¹¤Ù¤Îã¤Ï¤¹¤°Á°¤Ë¤¢¤ë¡Ë¤È¤Î³Ê¸À¤ò°ú¤¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¸¢Åö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·üÇ°¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¾»ë¤·¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤Î²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ê¿ÏÂÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¿®µÁ¤ËÇØ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯ÃæÆü´Ö¤Î»Í¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¶Ë±¦ÀªÎÏ¤¬¾ðÀª¤ò¸«¸í¤ê¡¢ÆÈÃÇÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÀµÌÌ¤«¤é¤ÎÄË·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆüÀ¯ºö¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ°ÂÄêÀ¤ÈÏ¢Â³À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÅÙ¤ÎÁªµó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÎÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÁÃ¤ò¼é¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¿°Õ¤ò¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤¹¤è¤¦²þ¤á¤ÆÂ¥¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¸¢Åö¶É¤Ë·Ù¹ð¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¤¬¹ñ²È¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ò¼é¤ë·è°Õ¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤ÎÀ®²Ì¤ÈÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤ë·è°Õ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ¿ÃæÀªÎÏ¤ÎÄ©È¯¤ËÈ¿·â¤·¡¢¤³¤ì¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹·è°Õ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·è¤·¤ÆÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£