『夫に間違いありません』宮沢氷魚のコメント公開「ある意味彼の“正義”みたいなものが現れます」
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の第6話がきょう9日に放送されるのに先立って、週刊リークの記者・天童を演じる宮沢氷魚からコメントが届いた。
【番組カット】笑みを浮かべる”天童”宮沢氷魚と険しい表情の”光聖”中村海人
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
第5話では、聖子の夫・一樹（安田顕）にも、自分の夫と同様に右手の甲に2つ並んだホクロがあると知った紗春（桜井ユキ）が、聖子にますます親近感を覚える。さらには店で働くことを懇願し、聖子はしぶしぶ応じることに。店内に飾ってある一樹の写真を見た紗春は、一樹が行方不明中だった時期に立ち飲み屋の前で、一樹に似た人物を見たと言い出す。その言葉に動揺した聖子が一樹に確かめると、確かにそのような出来事があったというが・・・。
一方、光聖（中村海人）は、義母である九条（余貴美子）から更なる不正を強要されており、それが週刊リークの記者・天童によって暴かれようとしていた。それを知らされ、なんとしても婚約者・まゆ（松井玲奈）とお腹の子どもの未来を守りぬきたい光聖は、天童に九条ゆりの汚職と自分が関わった不正が記事になるのを止めることを条件に、キャバクラ嬢殺人事件の犯人を教えると言い出した。
■宮沢氷魚コメント
6話は天童も物語のターニングポイントに大きく関わっている回でもあります。天童は光聖から“もうこれ以上ないネタ”を手に入れる。その先の判断は、記者としては正しいですよね。それは天童の一つの軸であって、そのやり方に賛否はありますけれど、彼なりのルールに基づき行っているので、ある意味彼の“正義”みたいなものがこの回では現れます。それと、物語が全体的に重いトーンで進むなかで、僕はカメラマン・薩川（大朏岳優）とのシーンをちょっとコミカルに、見ている人が一息つけるような、クスッと笑えるようなシーンを作りたいという思いで演じています。第6話でも、2人のバディー感と相性の良さがうかがえるやり取り、ちょっと笑えるような場面があります。ぜひそこにも注目してみてください！
