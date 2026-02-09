¿¹ºêÂçÍ´¡ß¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¡¢±Ç²è¡ØDOPPEL¡Ù4·î17Æü¤«¤é¾å±Ç¡¡¶¦±é¤ËÀõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡õÆüÌîÍ§Êå¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ30´Û¤Ç2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÄÉÁÛ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¥ê¥¨¥Ê¥¯¥È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦Ã«·òÆó¤ÎºÇ¿·ºî¤Î±Ç²è¡ØDOPPEL¡Ù¤¬4·î17Æü¤«¤é23Æü¤Ë¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ç1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤¬·èÄê¡£ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØDOPPEL¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ã«´ÆÆÄ¤¬¡ØÄÉÁÛ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¥ê¥¨¥Ê¥¯¥È¡Ù¤Î¼ç±é¡¦¾¾ÅÄÎ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿¹ºêÂçÍ´¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¤¬¶¦±é¤Ç´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£¡ØÄÉÁÛ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¥ê¥¨¥Ê¥¯¥È¡Ù¤Ë¼¡¤°¡¢±é·à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¸÷°æ¾º¡Ê¿¹ºêÂçÍ´¡Ë¤Î¡Ö²¶¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤¬¤ï¤«¤ëÆ°²è¤Ë¡£¡ã´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤»¦¿Íµ´¡ä¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»îÎý¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾º¤¬ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦·àÃÄ¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦µÜÎÓÍÛ²ð¡Ê¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¡Ë¡£·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÍÍ»Ò¤â¸«¤¨¤ë¼çºË¡¦»ûÅÄÄ¾¡ÊÀõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡Ë¡£Ê¿²º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤ò¤«¤â¤·½Ð¤¹¸µ·àÃÄ°÷¡¦³°Î©ÃÒ¹Ô¡ÊÆüÌîÍ§Êå¡Ë¡£½ñ¤¯¤³¤È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î±é·à¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Æ£´¬À²½¼¡ÊÄ¹Ã«ÀîÂÀÏº¡Ë¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤À¤Î¿·¿Í·àÃÄ°÷¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÍ½¹ð¤òºÌ¤ë¼çÂê²Î¡ÖÁª¤ó¤ÀÆ»¤Î²Ì¤Æ¡×¤ò²Î¤¦¤Î¤Ïº´Æ£Éñ¡£º´Æ£¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é½÷»Ò¤ÎÀ©Éþ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¥á¥ó¥º¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡¢VTuber¤È¤·¤ÆYouTube¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï±×±ÊÂóÌï¡£±×±Ê¤Ï¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¾ºÌò¤Î¿¹ºê¤òÃæ¿´¤Ëº¸¤ËµÜÎÓÌò¤Î¶¶ËÜ¡¢±¦¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»ûÅÄÌò¤ÎÀõ¾Â¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÇØ·Ê¤Ë¤â·àÃæ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤òÉ½¤¹¤Î¤«¡Ä¡£¡È¸½¼Â¤«¡¢µõ¹½¤«¡£¤³¤ì¤Ï¶È¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÊª¸ì¡£¡É¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼Â¤ÈµõÁü¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
·àÃÄÇòÌë¡£¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¡²è¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Î¾º¤Ï¡¢º£¤ÎºîÉ÷¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤¬Ëá¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢·àÃÄ¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤ÎµÜÎÓ¤Î¼ê½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀí¤Ã¤¿¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çºË¤Î»ûÅÄ¤ØÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¼¡²ó¸ø±é¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤»¦¿Íµ´¡ä¡£¤½¤ì¤¬¾º¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤¤¤³¤Ç¤Î»ûÅÄ¤ÎÍ×µá¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢²á¾ê¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾º¡£
¼¡Âè¤Ë¡Ö±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Ìòºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¾º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çºË¤Î»ûÅÄ¡¢ÀèÇÚÇÐÍ¥¤ÎµÜÎÓ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸µ·àÃÄ°÷¤Î³°Î©¤Ë±é·à¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£´¬¤Ê¤É±é·à´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤ï¤ë¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¼«Ê¬¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬Ìò¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØDOPPEL¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ã«´ÆÆÄ¤¬¡ØÄÉÁÛ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¥ê¥¨¥Ê¥¯¥È¡Ù¤Î¼ç±é¡¦¾¾ÅÄÎ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿¹ºêÂçÍ´¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¤¬¶¦±é¤Ç´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£¡ØÄÉÁÛ¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¥ê¥¨¥Ê¥¯¥È¡Ù¤Ë¼¡¤°¡¢±é·à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
·àÃÄÇòÌë¡£¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¡²è¸¶ºî¤ÎÉñÂæ¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Î¾º¤Ï¡¢º£¤ÎºîÉ÷¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤¬Ëá¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢·àÃÄ¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤ÎµÜÎÓ¤Î¼ê½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀí¤Ã¤¿¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çºË¤Î»ûÅÄ¤ØÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¼¡²ó¸ø±é¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡ã´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤»¦¿Íµ´¡ä¡£¤½¤ì¤¬¾º¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤¤¤³¤Ç¤Î»ûÅÄ¤ÎÍ×µá¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢²á¾ê¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾º¡£
¼¡Âè¤Ë¡Ö±é¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Ìòºî¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¾º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼çºË¤Î»ûÅÄ¡¢ÀèÇÚÇÐÍ¥¤ÎµÜÎÓ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸µ·àÃÄ°÷¤Î³°Î©¤Ë±é·à¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£´¬¤Ê¤É±é·à´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤ï¤ë¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¼«Ê¬¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬Ìò¤Ê¤Î¤«¡£