¡¡¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ø±Ç²è¡¡¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡ÙÁ°ºî¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤è¤¦¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê³á¸¶ÍºÂÀ¡Ë¡¢£Í£Å£Ç£Õ£Í£É¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£µÇ¯Á°¤Ë¾å±Ç¤·¡¢¹ñÆâÆ°°÷£±£¹£¶Ëü¿Í¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ö±Ç²è¡¡¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¡½¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡×¤¬Íè·î£²£·Æü¤«¤é¸ø³«¡Ê×¢ÅÄÍµ²ð´ÆÆÄ¡Ë¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Â³ÊÔ¤«¤é¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÆÏ¤¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£ºî¤Ï¿ÆÍ§¡¦¥×¥Ú¥ë¤ò¼º¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¾¯Ç¯¡¦¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÀ¾Ìî¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¹ðÇò¡££²£°£°£³Ç¯¡¢ÁêÊý¤Î³á¸¶¤¬¼ºí©¤·¡¢¥³¥ó¥Ó³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£À¾Ìî¤Ï¡ÖµÈËÜ¤«¤é¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤ë¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢³á¸¶¤¯¤ó¤Îµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£°ì½ï¤ËÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ê³á¸¶¤ò¡ËÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë°ìÈÖ³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÉÁ¤³¤¦¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÀ½ºî¤Þ¤Ç¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿®ºî¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÈó¾ï¤ËÂÎÎÏ¤È³Ð¸ç¤¬¤¤¤ë¡£º£¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÍ§¡¢Îø¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£