¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡Û£µ¾ì½ê¤Ö¤ê½éÆü£±Ãå¤ÎËôÂ¿É÷ÎÐ¡ÖÂÀÅÄ¤ê¤æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æ£É¡Ö¥í¡¼¥º£Ã¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡ß£Ï£ÐÇÕ¡×¤Ï£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£¶£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤Ç¤ÏËôÂ¿É÷ÎÐ¡Ê£²£³¡áÀÐÀî¡Ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÆÀÅÀ¾å°Ì¤ÎÎëÌÚÆà±û¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÆü·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖµÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Å¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÎäÀÅ¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤Î£±Ãå¤Ë¡Ö¾¡¤Ä¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°Áö¤Î£±·îÎ©Àî¤«¤éÃæ£±£·Æü¤È¶õ¤¤¤¿¡£¡ÖÆþ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÉ²Ã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏÅÔÆâ¤òµòÅÀ¤Ë¶áÎÙ¤Î¥Ð¥ó¥¯¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¤²¤¤¤³¡£À¾Éð±à¤Ç¤Ï¥¬¡¼¥ë¥ºÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥ì¡¼¥¹·Á¼°¤Ç¤ÎÎý½¬¤â¤Ç¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂçµÜ¤Ç¤Ï¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂçµÜ¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ËÂÀÅÄ¤ê¤æ¤µ¤ó¤¬ÃË»ÒÁª¼ê¤Ë¤Þ¤¸¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¤Á¤®¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼ÂÎÏ¤â¼ÂÀÓ¤â³Ê¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Éé¤ËÎ×¤à°Ê¾å¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éÉé¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÉé¤±¡£¤ê¤æ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈºòÇ¯£±£±·îÂç³À°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ïº£²ó¤¬½é½ÐÁö¤À¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤·¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¤ì¤¤¡£»ØÄêÎý½¬¤Ç¤â·Ú¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²ÆüÌÜ¡Ê£±£°Æü¡Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿´¤¬¤±¡¢ºÇ½ªÆü¡Ê£±£±Æü¡Ë¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òÁÀ¤¦¡£