½Õ¤òÀè¼è¤ê¢ö¿Íµ¤¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬ºÌ¤ë¥Ô¥Íー¥É¤Î½Õ¥¹¥¤ー¥Ä

½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Á´¹ñ¤Ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¡ÖPÂTISSERIE PINÈDE¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Ô¥Íー¥É¡Ë¡×¤«¤é¡¢½Õ¤òºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ºù¤äçõ¡¢¥Ç¥³¥Ý¥ó¤Ê¤É½Õ¤é¤·¤¤ÁÇºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¤ª²Ö¸«¤ä¥®¥Õ¥È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¸ÂÄê¤ÇÉü³è¡ª¿Íµ¤¤Î¤µ¤¯¤é¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¹ç·×Îß·×ÈÎÇä¿ô2.£µËü¸Ä¢¨£±¤òÆÍÇË¤·¤¿½Õ¤Î¿Íµ¤¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬¡¢2026Ç¯¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øçõ¤È¤µ¤¯¤é¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤ÍÎÍüÆþ¤ê¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¤µ¤¯¤éñ²¤ò½Å¤Í¡¢¹ñ»ºçõ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
Ãæ¤Ë¤Ïçõ¤Î¥¸¥å¥ì¤È¥°¥í¥¼¥¤¥æ¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¤µ¤¯¤éñ²¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤È¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤µ¤¯¤é¤Î¥×¥Á¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò10Î³µÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ò»×¤ï¤»¤ë°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¯¤éñ²¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤È¤êÀ¸ÃÏ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥æー¥Ï¥¤¥à¡ß¥Ý¥±¥â¥ó♡½Õ¤òºÌ¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥®¥Õ¥È
½ÕÁÇºà¤ò³Ú¤·¤à¸ÂÄê¥±ー¥¡õ¥·¥Öー¥¹¥È
½Õ¤Î²Ì¼Â¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥±ー¥¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡Øçõ¤È¥Ç¥³¥Ý¥ó¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¡Ù¤Ï¡¢720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
½Ü¤Îçõ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ç¥³¥Ý¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÚÅÄ±àÄ´ÉÛÅ¹¸ÂÄê¡Û¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø³÷·´»º¥Ç¥³¥Ý¥ó¤Î¥·¥Öー¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤Î¥Ç¥³¥Ý¥ó¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥·¥Öー¥¹¥È¥àー¥¹¡¢¹ÈÃã¥¼¥êー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Âç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£½Õ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½Õ¥Ñ¥ë¥Õ¥§
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Çーçõ¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ù¤¬780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¡£
¹õÅüÉ÷Ì£¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥Ã¥È¥¯¥êー¥à¢¨£²¤ò½Å¤Í¡¢çõ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥°¥í¥¼¥¤¥æ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÈþ¤·¤¤ÁØ¤È¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©´¶¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨£±¡§2023Ç¯～2025Ç¯¤Î¡Ø¤µ¤¯¤é¤Î¥×¥Á¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Øçõ¤È¤µ¤¯¤é¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡Ù¤Î¹ç·×Îß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô¡Ê¼ÒÆâÄ´¤Ù¡Ë
¢¨£²¡§¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥êー¥à¤Î¤³¤È¡£
½Õ¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥Ô¥Íー¥É¤Ç
ºù¤äçõ¡¢´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥Íー¥É¤Î½Õ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¤È¤¤á¤¤ò¤½¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª²Ö¸«¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤âÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡