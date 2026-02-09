ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¡¤Þ¤¿¤â¹üÀÞ¤òÊó¹ð¡ÄºòÇ¯10·î¤Ëº¸Â¾®»Ø¹üÀÞ¡¡¤è¤¦¤ä¤¯´°¼£¤â¡Ö¹ü¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢º¸Â¤Î¾®»Ø¤òºÆ¤Ó¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇßµÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È3¥±·î¤«¤«¤Ã¤Æ¼£¤Ã¤¿º¸Â¾®»Ø¡¡ºÆ¤Ó°Ø»Ò¤Î³Ñ¤ËÅö¤¿¤êÆ±¤¸¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ü¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇßµÜ¤Ï2024Ç¯7·î¤ËÆý¤¬¤ó¸øÉ½¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¸å¤ÎÆ±11·î¤Ë±¦¶»¤ÎÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯11·î¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤Ë¤âº¸Â¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¡£ºòÇ¯¤Ï¡ÖÄË¤¤ÄË¤¤¡¡Â¤Î¾®»Ø¹üÀÞ¡¡Á´¼£5½µ´Ö¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¼£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï3¥«·î¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£