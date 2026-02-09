¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡È¤Ò¤Æ¨¤²¡É¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥äÁõÃå¤»¤º¡Ä°ìÌëÌÀ¤±Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÂáÊá¡¡³ÆÃÏ¤ÇÀãÆ»¤Î»ö¸ÎÁê¼¡¤°
9ÆüÄ«¡¢ÆüËÜÏ¢Åê¤Ïº£´üºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Ç¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2ÅÙ¤È¡¢2·î¤È¤·¤Æ42Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¨¤µ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£8Æü¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÀÑÀã¤¬Áý¤¨¡¢»ö¸Î¤¬Â¿È¯¡£Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ·Ù»¡´±2¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿9Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´42Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¨¤µ
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î´¨µ¤¤Ç¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢9ÆüÄ«¤ÎÆüËÜÎóÅç¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï9ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.2ÅÙ¤È¡¢2·î¤È¤·¤Æ42Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
9ÆüÄ«¤ÏÀÄÇß¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹10.3ÅÙ¡¢È¬²¦»Ò¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹8.8ÅÙ¡¢±©ÅÄ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.8ÅÙ¤ÈÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¡£
ÉÙ»³»Ô¤Ç¤Ï°ì»þÊ¿Ç¯¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£
Ä»¼è¡¦ÊÆ»Ò»Ô¤äÁÒµÈ»Ô¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢8Æü¤Ï5cm¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï9ÆüÄ«¡¢ÊâÆ»¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ËÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
9Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¤ËÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÊâÆ»¶¶¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Å¾¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê²¡¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤ò²¡¤¹¿Í¡§
Åà¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¼¤ê¤ë¿Í¤Ï´í¤Ê¤¤¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¼«Å¾¼Ö¤´¤È²¼¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤¦¡£
¤±¤¬¤ò¤·¤¿½õ¼êÀÊ¤Î½÷ÀÊüÃÖ¤·Æ¨Áö
°ìÊý¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤ÎÀã¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬Ï©¾å¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
8Æü¤ÏÀã¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î»³¼êÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿2Âæ¤Î¼Ö¤Ë¸åÂ³¤Î¥Ð¥¹¤Ê¤É¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼ê¡§
¿®¹æ¤¬ÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¥Ð¥¹¤¬»ß¤Þ¤ê¤¤ì¤º¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¸å¤í¤Ë¤â¤¦2ÂæÍè¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¼Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢·Ù»¡´±2¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤¿½õ¼êÀÊ¤Î½÷À¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤¿9Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÎÄ¹Á³¡Ê¥ê¥¦¡¦¥¸¥ã¥ó¥é¥ó¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÄË¤¯¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÆ§ÀÚ¤Ç¤Ï¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤ËÅÅ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£
ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢Á°¤«¤éÍè¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï10Æü¤ÏÀ²¤ì¤ÆºÇ¹âµ¤²¹¤Ï12ÅÙ¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï9Æü¤è¤êÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤À¡£
º£½µ¤Ï¼¡Âè¤Ë´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£
15Æü¤Ï¡¢4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 2·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë