86ºÐ¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖÀº¿ÀÎÏ¡×¡¡ËèÄ«¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤Ë¡ÖÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê86¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÎÆñÌ±»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëUNHCR¡Ê¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¸ø¼°»Ù±çÁë¸ý¡£2000Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤ÇÀïÁè¤äÊ¶Áè¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó1²¯2000Ëü¿Í¡£Æ±¤¸¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬À¤³¦Ãæ¤Çµ²¤¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï³§¤µ¤Þ¤Î»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢º£·î6Æü¤Ë86ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ò¥±¡¼¥¤È²ÖÂ«¤Ç½ËÊ¡¡£¶ÓÌîÃ¶¡Ê77¡Ë¤«¤é¼ã¤µ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀº¿ÀÎÏ¤Ç¤¹¡£ËèÄ«¡¢¶À¤ò¸«¤Æ¡ØÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£