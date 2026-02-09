¹¥¤¤Ê¡Ö2000Ç¯Âå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖBUMP OF CHICKEN¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯11·î10¡Á11Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖË®³Ú¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê2000Ç¯Âå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖBUMP OF CHICKEN¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Æ£¸¶´ð±û¤µ¤ó¡¢ÁýÀî¹°ÌÀ¤µ¤ó¡¢Ä¾°æÍ³Ê¸¤µ¤ó¡¢¾£½¨É×¤µ¤ó¤Ç·ëÀ®¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢2000Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Ë¡ØÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯Ê¸³ØÅª¤«¤ÄÅ¯³ØÅª¤Ê²Î»ì¤ÈÊª¸ìÀ¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¸ÉÆÈ¤äÄË¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤¯¤·¡¢Á´¶ÊÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤¤¤¿¿¼ÌëÂÓ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤«¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î²»³Ú¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤òÄ°¤¤¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÎÉ¤¤¶Ê¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ºî¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö10Âå¸åÈ¾¤ÇÎÉ¤¯Ê¹¤¡¢20Âå¤Ï¾ï¡¹Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Î»ì¤ÇÀ¤³¦´¶¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¡ÖORANGE RANGE¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
NAOTO¤µ¤ó¡¢HIROKI¤µ¤ó¡¢YAMATO¤µ¤ó¡¢RYO¤µ¤ó¡¢YOH¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë²Æì½Ð¿È¤Î5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2003Ç¯¤Ë¡Ø¥¥ê¥¥ê¥Þ¥¤¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¡Ø²Ö¡Ù¡Ø¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Æ¥¯¥Î¡¢²Æì²»³Ú¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¡×¤Ê²»³ÚÀ¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤âÇî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼«¼ç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÀßÎ©¤·¡¢²Æì¤òµòÅÀ¤Ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¡£·ëÀ®20¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖORANGERANGE¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤ÎÀÄ½Õ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¡Ø²Ö¡Ù¤Ê¤Éµã¤«¤»¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â²Î»ì¤¬¹¥¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤É¤Î¶Ê¤â¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨µ»öÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
Âè2°Ì¡§BUMP OF CHICKEN¡¿46É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖBUMP OF CHICKEN¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Æ£¸¶´ð±û¤µ¤ó¡¢ÁýÀî¹°ÌÀ¤µ¤ó¡¢Ä¾°æÍ³Ê¸¤µ¤ó¡¢¾£½¨É×¤µ¤ó¤Ç·ëÀ®¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢2000Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Ë¡ØÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¹Ô¤¯¤·¡¢Á´¶ÊÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤¤¤¿¿¼ÌëÂÓ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤«¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î²»³Ú¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤òÄ°¤¤¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÎÉ¤¤¶Ê¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ºî¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö10Âå¸åÈ¾¤ÇÎÉ¤¯Ê¹¤¡¢20Âå¤Ï¾ï¡¹Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Î»ì¤ÇÀ¤³¦´¶¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡§ORANGE RANGE¡¿53É¼
1°Ì¤Ï¡¢¡ÖORANGE RANGE¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
NAOTO¤µ¤ó¡¢HIROKI¤µ¤ó¡¢YAMATO¤µ¤ó¡¢RYO¤µ¤ó¡¢YOH¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤ë²Æì½Ð¿È¤Î5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2003Ç¯¤Ë¡Ø¥¥ê¥¥ê¥Þ¥¤¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¡Ø²Ö¡Ù¡Ø¥í¥³¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Æ¥¯¥Î¡¢²Æì²»³Ú¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¡×¤Ê²»³ÚÀ¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤âÇî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼«¼ç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÀßÎ©¤·¡¢²Æì¤òµòÅÀ¤Ë¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¡£·ëÀ®20¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖORANGERANGE¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÄ½Õ¥Ð¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤ÎÀÄ½Õ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¡Ø²Ö¡Ù¤Ê¤Éµã¤«¤»¤ë¶Ê¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤â²Î»ì¤¬¹¥¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤É¤Î¶Ê¤â¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨µ»öÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)