»³·Á¸©¤Î»Ô¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÊÆÂô»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»³·Á¸©¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦»Ô¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÝ°éÎÁ¤Î·Ú¸ºÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤ËÍ¥¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¾ë²¼Ä®¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢¿©¤ÙÊª¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡Ö°ò¼ÑÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·´´Àþ¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¹°è¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï²â¾ë¸ø±à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ø±à¤äÎÐÃÏ¤¬Â¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñÌµÎÁ²½¤Ê¤É¼ê¸ü¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£Áí¹çÉÂ±¡¤äÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëÍ·¤Ó¾ì¤¬¤¢¤ë¡£ÀçÂæ¤«¤é¤â¤è¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤è¤ê¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÀçÂæ¤ËÄÌ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â0ºÐ¤«¤éÊÝ°é½ê¤Ë»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤Ê¤¬¤éÅÔ»ÔÅª²á¤®¤º¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ëÅÀ¤¬»Ò°é¤Æ¤Î´Ä¶¤È¤·¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³·Á»Ô¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§ÊÆÂô»Ô¡¿48É¼ÊÆÂô»Ô¤Ï¡¢»³·Á¸©ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¾ë²¼Ä®¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅß¤ÎÀã·Ê¿§¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë³¹¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñÌµÎÁ²½¤Ê¤É·ÐºÑÅª»Ù±ç¤¬½¼¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§»³·Á»Ô¡¿147É¼»³·Á»Ô¤Ï¡¢»³·Á¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÀ¯¡¦·ÐºÑ¡¦¸òÄÌ¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
