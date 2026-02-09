Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤·¤ÆÂç¿©¤¤¤¬ÆÃµ»¤ÎÃíÌÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾å¸¶¤ï¤«¤Ê
¡ÖÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ÎÂè19Âå¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¿©¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤8¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤Î½éÅÐ¾ì¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤ËÆù15kg¤Î¿©¥í¥±¡Û
¡½¡½½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÁÇ´é¤Î¤«¤ì¤ó¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸¶¡¡³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤¤Î¥·¡¼¥ó¡£¼Â¤Ï³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¥¥Ã¥¯¤Î¥Ý¡¼¥º¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯Èþ¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸¶¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆüÄ«¡¢Ê¢¶Ú¤ò¤·¤Æ¡¢Î×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°¤Ï¿©»öÀ©¸Â¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿©¤¤¤¬»Å»ö¤Î¾å¸¶¤µ¤ó¤Ï¡©
¾å¸¶¡¡»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ë4¿Í¤Ç15kg¤Î¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¼ýÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍè½µ¡¢¿åÃå»£±Æ¤À¤è¤Ê......¡×¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹ë²÷¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¤½¤â¤½¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î¥³¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Î´ë²è¡Ê2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØÌ´¥×¥í¥ì¥¹¡Ù¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¾å¸¶¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¡ª¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö½é¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¾å¸¶¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ï°ìÅÍ´Ì¤Ç¿Í¤ÎÆ¬¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ËÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡Æ®¤¦½÷¤Î¥³¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¾å¸¶¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤ÆÂç¿Í¿ô¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Æ¤Ð¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È½êÂ°¤¹¤ëÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤â°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËèÆü¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤ä¾åÊ¡¤æ¤Áª¼ê¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOber Eats¡×¤ÇÂè19Âå¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Ë¡£ÃÄÂÎ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸¶¡¡¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç¡¢¾å¸¶¤µ¤ó¤ÏÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¤â¤È¤â¤ÈÀÎ¤«¤éÁêÅö¤ÊÂç¿©¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾å¸¶¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï1»þ´ÖÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÁáÊÛ¤ò¤·¤Æ¡¢2»þ´ÖÌÜ¤È3»þ´ÖÌÜ¤Î´Ö¤Ë²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ï¿©Æ²¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤«¥«¥ì¡¼¡£µ¢¤êÆ»¤ËÐ§¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢²È¤ÇÈÕ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ö¥«¥ë¥Ó100¿ÍÁ°¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¸¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è!!¡¡¤Ç¤â½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¾®¿©¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤â¡Ö¹¬¤»¡Á¡×¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¡ÖËþÊ¢¡ª¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Ï¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥íº¬À¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å¸¶¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Èº£¤ÏÇ¯¤Ë¿ôÅÙ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ÃÏ¤Ç¡Ö¥ï¥«¥Ê¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤¦¤È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡©
¾å¸¶¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª´ØÏ¢¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¿©¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¥ê¥Ý¤ä³¹¥Ö¥é¥í¥±¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎCM¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°Ë°æÅÄÎé»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡ÊJULLY¡Ë
¡ü¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¡¡
1996Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹164cm¡¡B89 W58 H91¡¡
¢þÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¡£¾åÊ¡¤æ¤¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡ÖOber Eats¡×¤ÇÂè19Âå¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ÖGRAND PRINCESS'26¡×¡Ê3·î29Æü¡ÒÆü¡Ó¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡ª¤Þ¤¿ÆÃµ»¤ÎÂç¿©¤¤¤òÀ¸¤«¤·¡Ø¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
