¡¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÈALLAMANDA Splendid¡Ê¥¢¥é¥Þ¥ó¥À ¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¡Ë¡É¤¬¡¢4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤«¤é¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç»Ô¤Ç³«¶È¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ÉÇñÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ëÀä·Ê¡ª¡¡ºÇ¾å³¬¥¹¥¤¡¼¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë
¢£Ä¹´üÂÚºß¤Ç¤Î¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬
¡¡º£²ó¡¢µÜ¸ÅÅç¤ÎÆî´ß¤Ë±è¤Ã¤ÆÅìÀ¾¤ª¤è¤½11km¤Ë¤ï¤¿¤ê¹¤¬¤ë¥·¥®¥é¥»¥Ö¥ó¥Þ¥¤¥ë¥º¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿´¿È¤ò²òÊü¤·¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹Î¹¤ä¡¢Ä¹´üÂÚºß¤Ç¤Î¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¡£
¡¡»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾å7³¬·ú¤Æ¤Î¥á¥¤¥óÅï¤È¡¢ÊÌÅï¤Î¥ô¥£¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´8¥¿¥¤¥×100¼¼¤Î¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ëÉÕ¤¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡¢2¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°³«ÊüÅª¤Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤ÎÊÌÅï¤Ë¤ÏÆÃÄê¥¯¥é¥¹¤Î½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀßÃÖ¡£Åç¤Î·Ã¤ß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤¤È¶õ¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ÞÀä·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥²¥¹¥ÈÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤ä¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ëÅç»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¥ê¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤òËþµÊ²ÄÇ½¤À¡£
