º£·î£·Æü¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔÆâ¤ÎÁ¯µûÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿»É¿È¤ò¿©¤Ù¤¿£´£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÅÇ¤µ¤¤äÊ¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬¸¶°ø¤Î¿©ÃæÆÇ¤È¤ß¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ò£¹Æü¤Î£±Æü¤ò±Ä¶ÈÄä»ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ß¤É¤ê»ÔÂç´Ö¡¹Ä®¤ÎÁ¯µûÅ¹¥Ë¥åー¥Õ¥£¥Ã¥·¥åÅÄÃæÂç´Ö¡¹Å¹¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î£·Æü¡¢¤ß¤É¤ê»ÔÆâ¤Ë½»¤à£´£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤³¤ÎÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ë¥·¥ó¤Î»É¿È¤ò¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¡¢¼¡¤ÎÆü¡¢Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¶ÍÀ¸»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÃËÀ¤«¤é´óÀ¸Ãî¤Î¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸©¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬¸¶°ø¤Î¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¡¢¤³¤ÎÅ¹¤òº£·î£¹Æü¤Î£±Æü¤ò±Ä¶ÈÄä»ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃËÀ¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£