¼«Ì±¡¦°æÎÓÃ¤·û»á¤ËÊ¹¤¯¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤³¤ì¤«¤é¡× ¼«Ì±ÆÈÀê¤Ç±²´¬¤¯·üÇ° ¡È¹â»Ô°ì¶¯¡É¤Î´Æ»ëµ¡Ç½¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
ÀÅ²¬¸©ÆâÁ´8µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö°ì¶¯ÂÎÀ©¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·üÇ°¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼«Ì±¡¦°æÎÓÃ¤·û»á¤ËÊ¹¤¯¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤³¤ì¤«¤é¡× ¼«Ì±ÆÈÀê¤Ç±²´¬¤¯·üÇ° ¡È¹â»Ô°ì¶¯¡É¤Î´Æ»ëµ¡Ç½¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
¡ã³¹¤Î¿Í¡äQ. ¿·À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡© ¡Ö´üÂÔ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÁýÀÇ¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤»¡×
¡ã³¹¤Î¿Í¡ä¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
ÀìÌç²È¤Ï¡¢À¯¸¢¤Ø¤Î¡Ö´Æ»ëµ¡Ç½¡×¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡ä¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÌîÅÞÉÔºß¤Î¸©Æâ¾õ¶·¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ì±ÅÞ¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡× ¼«Ì±ÅÞ¡¦°æÎÓÃ¤·û½°±¡µÄ°÷¤ËÊ¹¤¯
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·Íª´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä°ì¶¯ÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°æÎÓ¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ã¼«Ì±ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢²ñÄ¹ °æÎÓÃ¤·û»á¡ä¤Þ¤ºÆÈºÛÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Ï»ä¤É¤â¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡Ë¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê»²µÄ±¡¤ÇÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸æÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ÈÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î°Õ¸«Ä´À°¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« °æ¼ê½Õ´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¤½¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÊý¤ÇÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤»ÁýÀÇ¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀµÄ¾´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ °æÎÓ»á¡ä¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁíÍý¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇµëÉÕ¤Ä¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ò²ÃÂ®ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢ÁíÍý¤Ï¡Öºâ¸»¤ÏÆÃÎã¹ñºÄ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀþ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£ºâÀ¯²þ³×¸¡Æ¤¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÏÂç½°¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
