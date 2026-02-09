¿·ÅÞ¤Î¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀª¤¤¤Ë°û¤Þ¤ì¡¢Âç»´ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤Ï¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬Îò»ËÅªÂçÇÔ¤Ç¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼­°ÕÉ½ÌÀ ÃæÆ»¸õÊä¤ò»Ù¤¨¤¿¸øÌÀ»ÔµÄ¤Ï...¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û

ÁªµóÀï¤ò´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î12Æü´Ö¤ò¤É¤¦Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡ã¸øÌÀÅÞ ÎëÌÚ´îÊ¸ÈØÅÄ»ÔµÄ¡ä¢¨1·î31Æü¡¦ÈØÅÄ»ÔÆâ

¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®»³Å¸¹°¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×

·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬3¶è¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈØÅÄ»ÔµÄ¤ÎÎëÌÚ´îÊ¸»á¡£»ÔµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£

ÁªµóÀï¤Ç¤ÏÃæÆ»¤Î¾®»³»á¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ»ÔµÄ¤ä¸©µÄ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ãÎëÌÚ»ÔµÄ¡ä

¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Ê¤¼ÃæÆ»¤Î¸õÊä¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ­¸¢¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×

26Ç¯´Ö¤Î¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¡×²ò¾Ã¤È¿·ÅÞ·ëÀ®¤ÎÇÈÌæ

¸øÌÀÅÞ¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤·¤¿¡£

¡ãÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¡ä

¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ò¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂç¤­¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤½¤ÎÃæÆ»¼çµÁ¤Î²ô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊâ¤À¤È¡×

ÃæÆ»¸õÊä¤ÎÁªµóÀï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¸øÌÀ»ÔµÄ¤ÎÎëÌÚ»á¡£26Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¼«¸øÏ¢Î©¤Î²ò¾Ã¡¢¤½¤·¤ÆÁªµóÄ¾Á°¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡ãÎëÌÚ»ÔµÄ¡ä

¡Ö¡ÊÎôÀª¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¡Ë¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×

¡ÖÌîÅÄ»á¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â

¿·ÅÞ·ëÀ®¤Î°ÕµÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ë²Ì¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂç»´ÇÔ¡£¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãÎëÌÚ»ÔµÄ¡ä

¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×

¡ã»Ù±ç¼Ô¡ä

¡Ö¾®»³Å¸¹°¤¬Éé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¤Î¤»¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¡×

°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¡¢ºØÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ãÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡ä

¡Ö»ä¤ÈÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤éº£²ó¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼­Ç¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

¡ãÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¡ä

¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤Î©¾ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È·è°Õ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×

À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÏÂçÇÔ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¾²Á¤·¤Ê¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡¢¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ7³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£