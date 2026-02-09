¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÌîÅÞ¤ÎÀ¼¡¢Æ¯¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦ÅÄÃæ·ò»á ÈæÎã¤ÇµÄÀÊ»à¼é ÅÞÁ´ÂÎ¤Ï1Áý¤Î28µÄÀÊ¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ïº£²ó¡¢¸ø¼¨Á°¤«¤é1µÄÀÊ¤·¤«Áý¤¨¤º¿¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬4¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÇÁ°¿¦¤ÎÅÄÃæ·ò»á¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿2·î9Æü¤ËÈæÎãÉü³èÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ÅÄÃæ·ò»á¡ÊÈæÎãÉü³èÅöÁª¡Ë¡ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢Á°²ó½°±¡Áª¤Ç¸ø¼¨Á°¤Î4ÇÜ¤È¤Ê¤ë28µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¸ø¼¨Á°¡Ê27µÄÀÊ¡Ë¤«¤é1µÄÀÊÁý¤ä¤·¤ÆÁªµóÀï¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ÅÄÃæ·ò»á¡ä¢¨2·î9Æü¸á¸å ÀÅ²¬¸©Ä£¡ÖÀÅ²¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÌîÅÞ¤Ï»ä°ì¿Í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÌîÅÞ¤ÎÀ¼¡¢Æ¯¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÊÑÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×