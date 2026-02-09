ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÖÁ´¾¡¡× ¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙÆ³Æþ¸å½é¤ÎÆÈÀêÇØ·Ê ¼«Ì±¡¦°æÎÓ»á¤ËÊ¹¤¯¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ8¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÅ¸³«¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¦»³ËÜ»á Á°²óÁª¤Ç¤ÏÂçº¹¤Ä¤±¤é¤ìÇÔÀï¤â¡¢Àã¿«²Ì¤¿¤¹
2·î8Æü¸á¸å8»þ¡¢ÀÅ²¬3¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤Î»³ËÜÍµ»°»á¤ËÅöÁª³Î¼Â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏÁ°¿¦¤ËÌó3ËüÉ¼¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ìÇÔ¤ì¤¿»³ËÜ»á¡£º£²ó¤ÏÎ©¾ì¤òµÕÅ¾¤µ¤»¡¢4ËüÉ¼¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í »³ËÜÍµ»°»á¡ä¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¸¬µõ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÄ°÷¤ÎÀ¤³¦¤Ï´ü¿ô¤¬´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ²¡¹¤È¹ñ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡× ¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤Ç¤â¼«Ì±¿·¿Í¡¦°ðÍÕ»á¤¬ÅöÁª
Á°²ó¡¢3¶è¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Î¿Ì¸»ÃÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿8¶è¡£¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤Î°ðÍÕÂçÊå»á¤¬Ìó11Ëü4000É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ½éÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í °ðÍÕÂçÊå»á¡ä¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Æü¤ËÆü¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¶¯¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò°ðÍÕÂçÊå¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÌëÌÀ¤±¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¸µ¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í »³ËÜ»á¡ä¡Ö¹â»ÔÁíÍýÁíºÛ¤Î¿Íµ¤¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î¿®Ç¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸¬µõ¤Ë¡¢¤è¤ê¸¬µõ¤Ëº£¸å»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
°ðÍÕ»á¤ÏÁªµóÀï¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤òÉÍ¾¾¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í °ðÍÕ»á¡ä¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È»Ù±ç¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤Ç¼«Ì±316µÄÀÊ¤ÎÂç¾¡
Á°²óÁª¤Ç¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿4¶è¤È6¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤âº£²ó¡¢µÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¡£¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤Ë¤è¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¾å²ó¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤òÍ¸¢¼Ô¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ã³¹¤Î¿Í¡ä¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½¤ì¤¬¾¯¤·½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡× ¡Ö¼«Ê¬¤â¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤â¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¡× ¡Ö¡ÊÃæÆ»¤Ï¡ËµÞ¤´¤·¤é¤¨¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¹ñÌ±¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¿®Ç¤ÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡ä¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÁªµó¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯ºö¤òº£¸å¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Áªµó¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀ¯ºö¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤¬¹ñ²ñ¤ÎÏÀÀï¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºî¶È¤¬º£¸åÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¼«Ì±ÅÞ¡¦°æÎÓÃ¤·û»á¤ËÊ¹¤¯
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·Íª´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¡¢Âç¾¡¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤º¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SBS¤¬JXÄÌ¿®¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¯¤¯»Ù»ý¤¹¤ë¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°æÎÓ¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áªµó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦°æÎÓÃ¤·û»á¡ä¤³¤ì¤¬º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤»Ù»ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤â¤¢¤Þ¤êÈ©´¶³Ð¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊóÆ»Ä´ºº¤âÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ´íµ¡´¶¤¬µÕ¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦ÁªµóÀï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä³Î¤«¤Ëº£²ó¡¢»öÁ°¤Î¥Çー¥¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢Ê¬ÀÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â½Å»ë¤·¤¿À¯ºö¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÊª²Á¹âÂÐºö33%¡¢Ç¯¶â¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î16%¡¢¤½¤·¤Æ³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬14¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÊª²Á¹â¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤êº£¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã°æÎÓ»á¡ä¤Þ¤ºÊäÀµÍ½»»¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ìÊª²Á¹âÂÐºö¤È12¡ó¤Î·Êµ¤¡¦¸ÛÍÑÄÂ¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ï°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î·Êµ¤¡¦¸ÛÍÑÄÂ¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈÊª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÌò³ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÍø¾å¤²¤·¤Æ¤â±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÊª²Á¹â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÏÊª²Á¹â¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã°æÎÓ»á¡äÊª²Á¹â¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤´¤È¤Ë¤¤Á¤Ã¤ÈÂÐºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢°ÙÂØ¤È¤«¤½¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤ÎÊª¤ÎÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹ñÆâ¤Î¿Í·ïÈñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈÊª²Á¹âÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£