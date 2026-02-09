¤Ï¤ë¤Ê°¦¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀÉÁ¤¯±Ç²è¡ØThis is I¡Ù´Õ¾Þ¸å¤ËÂçÎ³¤ÎÎÞ¡¡¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤ÅÁ¤¨¤ë¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¢ãThis is ¥¢¥¤¥É¥ë»î¼Ì²ñ¢ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤ë¤¦¤ë¡ÄµÒÀÊ¤Ç¹æµã¤¹¤ë¤Ï¤ë¤Ê°¦
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÃø½ñ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¶¦Ãø¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡¡ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤Â³¤±¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¼ç±é¤ÎË¾·î½Õ´õ¡¢ºØÆ£¹©¡¢¾¾ËÜÍ¥ºî´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºØÆ£¤ÏËÜºî¤ò¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÏÂÅÄ°å»Õ¤È¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¿ÆÂ²¤È°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºØÆ£¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦¤µ¤ó¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Ï¡Ö¤â¤¦¡Ä¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ°å»Õ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê±Ç²è¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ ¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À± Ë¾·î¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¿ð¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×=LOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë150¿Í¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë´ë²è¤â²ñ¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç2·î10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
