中途半端の受け止め聞かれ参政・神谷代表が指摘 参政のSNS選挙戦は「伸ばしきれず」
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ò¼õ¤±¡¢9Æü¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÃæÆ»»´ÇÔ¡É »²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬»ØÅ¦¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î2µÄÀÊ¤«¤é15µÄÀÊ¤ËÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µîÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ÏÈæÎã¤Ç742ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÈæÎã¤ÎÆÀÉ¼¤Ï426ËüÉ¼¤È¡¢300ËüÉ¼¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ØÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ç²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÆüËÜ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÅÁ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÌäÂêÅù¤âÁÊ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¾¤ÎÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤â¾¯¤·»²À¯ÅÞ¤È¤«¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Çº¹ÊÌ²½¤Ï¾¯¤·¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈSNS¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Á°²ó¤Ï½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤À¤¤¤Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¿·µ¬À¤ËÇö¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤È¤«¡¢SNS¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½¾Íè·¿¤Î¤ä¤êÊý¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÂÐºö¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¤Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤éÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î»´ÇÔ¤È¡¢ÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¼°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÎ¾ÂåÉ½¤ÏÀÕÇ¤¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÃæÆ»¤ÎÈæÎã¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤¬¡¢²áµî¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤«¤é100ËüÉ¼¡¢Ìó1³ä¤·¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤Î1³ä¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤³¤ì¤À¤±µÄÀÊ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤ÏÂ¾ÅÞ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÁÊ¤¨Êý¤È¤«¤Ê¤«¤Ê¤«¹ñÌ±¤ÎÌ±°Õ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ëº£¤ÎÆÃ¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤È¤«¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤ÏÁ´Á³»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¼¤Òº£¸å¤¤¤í¤¤¤íÅÞ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤â²þ³×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¹ñÌ±¥Ë¡¼¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿À¯¼£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤âÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë