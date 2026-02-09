¹á¹Á¥È¥Ã¥×¡¢Ä¨Ìò20Ç¯¡ÖÄË²÷¡×¡¡óÕ»á¤Ï°»ö¤Î¸Â¤ê¤ÈÈóÆñ
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á¥È¥Ã¥×¤ÎÍû²ÈÄ¶¹ÔÀ¯Ä¹´±¤Ï9Æü¡¢Ì±¼çÇÉ¹á¹Á»æ¡¢éÀ²ÌÆüÊó¡Ê¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢óÕÃÒ±Ñ»á¡Ê78¡Ë¤¬¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¡ÊóÕ»á¤Ï¡Ë°»ö¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ä¨Ìò20Ç¯¤Î»ÊË¡È½ÃÇ¤Ï¡ÖÀµµÁ¤ò´ÓÅ°¤·¤Æ¤ª¤êÄË²÷¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï2019Ç¯¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¸ÀµÚ¤·¡ÖóÕÃÒ±Ñ¤äéÀ²ÌÆüÊó¤Î³²ÆÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ã¼Ô¤¬Ë¡Î§°ãÈ¿¤òÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢²á·ã¤ÇË½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£¥Ç¥â´ØÏ¢¤ÇºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¿Í¤Ï2400¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤·¡¢óÕ»á¤äÆ±»æ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£