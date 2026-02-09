¡ÈÂç¹ëÅ¡¤Î¿·µï¤¬ÏÃÂê¡É¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¸å¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤òºÊ¤¬¸ø³«
¡¡YouTuber¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡Ê40¡Ë¤¬8Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Âð¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¹ëÅ¡¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ê¤É¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡18ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Åß»í¤µ¤ó¤«¤é5ºÐ¤Î»°½÷¡¦±©Î±¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯²È¡£2025Ç¯10·î28Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿·µï¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¡¦³ð½í¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ä¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê²È¤À¡ÄÅÔÆâ¤À¤í¡¢²¿²¯¤À¤³¤ì¡Ä¡×¡ÖÅìµþ¤Ë¤³¤Î¥Ç¥«¤µ¤Î²È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤â¾Ò²ð¡£
Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¸å¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤òºÊ¤¬¸ø³«
¡¡8Æü¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½éÀã¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤äÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë