Ë¾·îÎ°³ð¡¢¾®¼¼Å¯ºÈºî»ìºî¶Ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¡Ö»ä¤Î²Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê£±¶Ê¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê86¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÎÆñÌ±»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëUNHCR¡Ê¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¸ø¼°»Ù±çÁë¸ý¡£2000Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï²Î¼êË¾·îÎ°³ð¡Ê29¡Ë¤¬ºäËÜÅßÈþ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤È¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Î2¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¶âÈ±¤ËÏÂÁõ¤Ç±é²Î¡£¸«¤¿ÌÜ¤È±é²Î¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤ì¤Ë°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§¤ÇµÒÀÊ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Ë¾·î¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡È¾¡Éé¤ÎÇ¯¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È26Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÇÏª¡£¡ÖºòÇ¯¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤Ëºî»ìºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Î²Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê1¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡Ù¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢¹¤¯ÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤É½¾ð¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤ËËá¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¯²Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¶Ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢OVALSISTEM¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºîÉÊ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢ÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë¹¶¤á¤Æ·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡×¡£¥½¥í¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¡£
¡Ö±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤â¡¢OVALSISTEM¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£²Î¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î·Ê¿§¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡Øº£Ç¯¤ÎË¾·îÎ°³ð¤Ï°ã¤¦¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Ëè²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£