¡Ú¸ÞÎØ¡Û¡Ö´èÄ¥¤ê¡¼¤ä¤¡¡ª¡×¡¡¥¨¡¼¥¹¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡¢º´Æ£½Ù¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿·èÀïÁ°Ìë¡Ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡ÃÄÂÎÀï¡Ê£¸Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë£±ÅÀµÚ¤Ð¤º¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡Ê¤ê¤¯¡¢£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¡¢½÷»Ò¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃË»Ò¤Îº´Æ£½Ù¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£²°Ì¤ÈÊ³Æ®¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î£³¸Ä¤ò¾å²ó¤ë¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦ºäËÜ¡×¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»Ä¾¸å¡¢É¹¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÂç¾Ð¤¤¡£¤¿¤À¡¢£±°Ì¤Ç£±£°ÅÀ³ÍÆÀ¤ò³Î¿®¤¹¤ë¤È¡¢°Â¤É¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø£Ê£Á£Ð£Á£Î¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Îº¸Â¦¤¬¡Ø£±¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¤¡¢´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¤¿¤À¡¢½Å¤ß¤¬°ã¤¦¡£¡ÖËÌµþ¤Î»þ¤Ï´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃÄÂÎÀï¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁ´°÷¤¬¤Û¤Ü´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡×¡£ËÜµ¤¤Ç¶â¤òÁÀ¤¤¡¢¶â¤ò¼è¤ì¤ëÉÛ¿Ø¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥Ú¥¢¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¬£²²ó½Ð¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤â±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡¡É¹¤Î³°¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£·èÀïÁ°Ìë¤ÎÍ¼¿©¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿»°±º²ÂÀ¸¡Ê£²£°¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ëºÇ½ª³êÁö¡¢º´Æ£½Ù¤Î´é¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç¡Ö¥Ï¤Î»ú¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«¿È¤âÍâÆü¤Ë±éµ»¤ò¹µ¤¨¤ëºäËÜ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¡¼¤ä¤¡¡ª¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¶â¡Ê¥á¥À¥ë¡Ë¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä¤«¤é¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¡¢º´Æ£¤¬´°àú¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ë¤È´é¤òÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ²¿ÅÙÌÜ¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ëµã¤¤¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤«¤é¤Ï¸Ä¿ÍÀï¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¡¢¹ÓÀîÀÅ¹á°ÊÍè¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÃÄÂÎÀï¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡×¡£Ã¯¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¤¡¢Æ³¤¤¤¿¶ä¥á¥À¥ë¡£½¸ÂçÀ®¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Äµ±¤¤Î¤¤¤¤¿§¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡¢¡ºäËÜ¡¡²Ö¿¥¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë£²£°£°£°Ç¯£´·î£¹Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£µºÐ¡££³ºÐ¤Ç£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¡Ö¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡×¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¡¢£´ºÐ¤Ç¶¥µ»³«»Ï¡££±£·¡½£±£¸Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥·¥Ë¥¢Å¾¸þ¡££±£¸Ç¯»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡££²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¡¢¸Ä¿ÍÆ¼¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£²£µÇ¯¤Ë£µÏ¢ÇÆ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£²£²¡Á£²£´Ç¯¤Ë£³Ï¢ÇÆ¡££²£³Ç¯£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡££±£µ£¹¥»¥ó¥Á¡£