½°µÄ±¡Áªµó¡¦¼«Ì±Âç¾¡¡¡´î¤Ó¤ÎÀ¼¡¢ÇÔÀï¤ÎÊÛ¡¡°ìÌëÌÀ¤±ÄÔÎ©¤Á¤â
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ4¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ3¿Í¤ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç1¿Í¤¬ÅöÁª¡£ÈæÎã¶å½£¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ2¿Í¡¢»²À¯ÅÞ1¿Í¤¬ÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç1¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤ÎµÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó¤¬5´üÌÜ¤ÎÅöÁª¡£Ëü´¶¤ÎÉ½¾ð¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê5´üÌÜ¤ÎÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦ µÜÏ©ÂóÇÏ»á¡Ë¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤´¤È¤¯¼¯»ùÅç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê5´üÌÜ¤ÎÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦ µÜÏ©ÂóÇÏ»á¡Ë¡ÖÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤ÊÅê»ñ¡£¼¯»ùÅç¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çÁ°¿¦¤ÎÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦ ÀîÆâÇî»Ë»á¡Ë¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ¤¯¤Æ¡¢¿»Æ©¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿³È½¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢È¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×
¼¯»ùÅç2¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Î»°È¿±à·±¤µ¤ó¤¬3´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¡Ä¡Ê3´üÌÜ¤ÎÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦ »°È¿±à·±»á¡Ë¡ÖÁÈ¿¥¤ÈÁð¤Îº¬¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à»°È¿±à¤Ç·ëÂ«¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¡£ËÜÅö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½ã¿è¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Í¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç3¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çÁ°¿¦¤ÎÌî´Ö·ò¤µ¤ó¤¬¶Ïº¹¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢5´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê5´üÌÜ¤ÎÅöÁª ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦ Ìî´Ö·ò»á¡Ë¡Ö»ä¤â¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¿©Íß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡£À¼¤Ê¤À¼¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¸÷¤ò½¼¤Æ¤ëÀ¯¼£ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼¯»ùÅç4¶è¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Î¿¹»³Íµ¤µ¤ó¤¬9´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡Ê9´üÌÜ¤ÎÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦ ¿¹»³Íµ»á¡Ë¡ÖÂç¶ù¡¢Ì¸Åç¡¢·§ÌÓ¤Î¸µµ¤¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÃÏ°è¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎËÒÌî½Ó°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎã¶å½£¤ÇÉü³èÅöÁª¡£¡Ö°å»Õ¤ÈµÄ°÷¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈæÎãÉü³èÅöÁª »²À¯ÅÞ¡¦¿· ËÒÌî½Ó°ì»á¡Ë¡ÖÌëÃæ²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼´Â¤ÏµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï°ìÈÖ¤ÏµÄ²ñ¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°å¼Ô¤Î»Å»ö¤â°ìÄêÄøÅÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×
3¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾®Î¤¤µ¤ó¤âÈæÎã¶å½£¤ÇÉü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈæÎãÉü³èÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦¸µ¿¦ ¾®Î¤ÂÙ¹°»á¡Ë¡ÖÂç»ö¤ÊÇÀ¶È¡¢ÇÀÂ¼¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯»ÈÌ¿¤¬»ä¤Ë¤¢¤ë¡£Ï²¿ÍÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿À¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢ÈæÎã¶å½£Ã±ÆÈ¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¸µ¿¦¤ÎÊÝ²¬¹¨Éð¤µ¤ó¤âÅöÁª¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÇ§¤·¤¿¸õÊä¼Ô5¿ÍÁ´°÷¤¬µÄÀÊ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈæÎã¶å½£¤ÇÅöÁª ¼«Ì±ÅÞ¡¦¸µ¿¦ ÊÝ²¬¹¨Éð»á¡Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï±âÈþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÍè¤¿¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Ï54.90¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤ò1.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
