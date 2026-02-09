¼¯»ùÅç¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¡¡¸©´Ø·¸ÅöÁª¼Ô7¿ÍÃæ5¿Í¤Ï¼«Ì±
¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¤³¤³¤«¤é¤ÏÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤ë233µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¾å²ó¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°¤Î172µÄÀÊ¤«¤é49µÄÀÊ¤ËÂç¤¤¯¸º¤é¤¹¤Ê¤É¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂè°ìÅÞ¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú1¶è¡Û¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¼¯»ùÅç¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¶¯¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Êµ¼Ô¡ËÁªµó¶è¤´¤È¤Ë¾ðÀª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
MBC¤¬¹Ô¤Ã¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤ÎµÜÏ©¤µ¤ó¤¬¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î9³ä¶á¤¯¤ò¸Ç¤á¤¿¤¦¤¨¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤Î½°±¡ÁªÁªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀîÆâ¤µ¤ó¤Ë3Ëü5000É¼º¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2¶è¡Û¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë2¶è¤Ï¡¢»°È¿±à¤µ¤ó¤¬¿·¿Í2¿Í¤ËÂçº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Êµ¼Ô¡ËÁ°¿¦¤Î»°È¿±à¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¸øÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î9³ä¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î5³ä¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿13¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î11Ëü5396É¼¤ò½¸¤á¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú3¶è¡Û¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë3¶è¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÂçÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çÁ°¿¦¤ÎÌî´Ö¤µ¤ó¤È¼«Ì±ÅÞ¸µ¿¦¤Î¾®Î¤¤µ¤ó¤¬Áªµó¶èÆâ10¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÎÈ¾¿ô¤º¤Ä¤Ç¾¡Íø¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìî´Ö¤µ¤ó¤¬É¼ÅÄ¤Î»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ç¾®Î¤¤µ¤ó¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢2736É¼º¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4¶è¡Û¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë4¶è¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Î¿¹»³¤µ¤ó¤¬ÊÝ¼éÁØ¤òÃå¼Â¤Ë¸Ç¤á¡¢3¿Í¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤òÂç¤¤¯¥êー¥É¤·¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤ÈÈæÎãÂåÉ½¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅöÁª¤·¤¿¸©´Ø·¸¼Ô7¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢5¿Í¤ò¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤¬Àê¤á¤¿°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÎÅöÁª¼Ô¤Ï2¿Í¤«¤é1¿Í¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¼¯»ùÅç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ¼Ô¡ËJNN¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤Þ¤Ç¤ÎÈæÎã¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬40.55¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢»²À¯ÅÞ14.33¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ13.3¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤¬8.16¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç2ÇÜ¶á¤¯»Ù»ý¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤âº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Î¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï½ªÈ×¤Îº£·î5Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤ËÆþ¤ê¡¢»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡£¤½¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¤¤¤¤«¡×
±éÀâ²ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Ç¤ª¤è¤½6000¿Í¡£20Âå¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä
¡Ê²ñ¼Ò°÷20Âå¡Ë¡Ö¥µ¥Ê³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ«¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê²ñ¼Ò°÷20Âå¡Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢À¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ä´¤Ù¤¿¡×
¡Ê¥Õ¥êー¥¿ー20Âå¡Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÅêÉ¼Æü¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢70Ëü6549¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤ò1.41¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ë54.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ëº£²ó¤Ï»²À¯ÅÞ¤âÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼¯»ùÅç1¶è¤ÎËÒÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¤·¤¿¾®Áªµó¶è¤ÇÂçº¹¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎã¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Êµ¼Ô¡ËÈæÎãÂåÉ½¤ÏÀ¯ÅÞÌ¾¤ò½ñ¤¤¤ÆÅêÉ¼¤·¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤ò¸µ¤ËµÄÀÊ¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤ÎÌ¾Êí¤¬¾å¤Î¿Í¤«¤éÅöÁª¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤ò´Þ¤àÈæÎã¶å½£¤Ç2¤Ä¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÒÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¾Êí½ç¤Ï4°Ì¤Ç¡¢¾å¤Ë¤Ï3¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¡Ö½ÅÊ£Î©¸õÊä¤Î¾ì¹ç¤ÏÆÀÉ¼Î¨¤¬10%°Ê¾åÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤¬¤ª¤è¤½15%¤ÎËÒÌî¤µ¤ó¤¬¡¢Éü³èÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦