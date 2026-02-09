¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¡¡½©ÅÄ£³¶è¡¡¹ñÌ±¡¦Á°¿¦¤ÎÂ¼²¬¤µ¤ó¤¬µÄÀÊ¼é¤ë¡¡¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤Î¸æË¡Àî¤µ¤ó¤ÏÈæÎãÉü³è
£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Î½©ÅÄ¸©ÆâÁªµó¶è¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ£³¶è¤Ï¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤Î¸æË¡Àî¤µ¤ó¤È¹ñÌ±¡¦Á°¿¦¤ÎÂ¼²¬¤µ¤ó¤¬£·²óÌÜ¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ç½é¤á¤Æ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¼²¬¤µ¤ó¤¬¾®Áªµó¶è¤ÎµÄÀÊ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ£³¶è¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¼²¬ÉÒ±Ñ¤µ¤ó¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬£¸Ëü£·£°£°£°É¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¡£¼«Ì±¤Î¸æË¡Àî¿®±Ñ¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤Ë¤ª¤è¤½£²£µ£°£°É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¼²¬¤µ¤ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ä¤¤¤ï¤æ¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
