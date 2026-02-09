¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¡¡½©ÅÄ£²¶è¡¡¼«Ì±¤ÎÊ¡¸¶¤µ¤ó¤¬Áªµó¶è¤Ç½é¾¡Íø¡¡ÃæÆ»¤ÎÎÐÀî¤µ¤ó¤ÏµÚ¤Ð¤º
£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Î½©ÅÄ¸©ÆâÁªµó¶è¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Í¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿½©ÅÄ£²¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÎÊ¡¸¶½ß»Ì¤µ¤ó¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¡¦ÎÐÀîµ®»Î¤µ¤ó¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÍ¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿½©ÅÄ£²¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÎÁ°¿¦¡¦Ê¡¸¶½ß»Ì¤µ¤ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬ÎÐÀîµ®»Î¤µ¤ó¡Ê£´£±¡Ë¤Ë¤ª¤è¤½£±Ëü£²£°£°£°É¼Í¾¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢£·Ëü£³£µ£²É¼¤ÇÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎã¤ÇÉü³èÅöÁª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï½©ÅÄ£²¶è¤Î£±£µ»ÔÄ®Â¼¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÎÐÀî¤µ¤ó¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Î½°±¡Áª°ÊÍè¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½©ÅÄ£²¶è¤ÎµÄÀÊ¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç£²²óÁªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¿ÎÐÀî¤µ¤ó¤Î¿Ø±Ä¤Ç¤Ï¡¢ÎôÀª¤Î¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤â¼õ¤±¤ÆÄ©¤ó¤ÀÎÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Áªµó¶èÆâ¤òÁö¤êÍ¸¢¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤ÁªµóÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£