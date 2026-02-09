¥ì¥é¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥Æ¥é¥óR¡×Âè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯»î¸³¤ò´°Î»¡¡2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë½éÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§Ãè´ë¶È¥ì¥é¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊRelativity Space¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥é¥óR¡ÊTerran R¡Ë¡×¤ÎÂè2ÃÊÍÑ¿¿¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖAeon V¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÏ¢¤Î³«È¯»î¸³¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Í¾ì¤Î·úÀß¹©»ö¤âÀßÈ÷¿øÉÕ¡¦ÆâÁõ¹©»ö¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½éÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯»î¸³´°Î»¤ÈÂè1ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»î¸³
Æ±¼Ò¤¬1·î14Æü¤ËSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè2ÃÊÍÑ¤Î¿¿¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖAeon V¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èô¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Àß·×¸¡¾Ú¤äÀÇ½³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Èô¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯»î¸³¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÊÍÑ¤Î¡ÖAeon R¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢NASA¤Î¥¹¥Æ¥Ë¥¹±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÈô¹ÔÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»î¸³¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯12·î¡×¤Î·î¼¡¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½é¹æµ¡ÍÑ¤Î¼çÇ³¾Æ¼¼¡ÊMCC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·îÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ3D¥×¥ê¥ó¥ÈÀ½Â¤¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ë¥¹±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï1Æü¤Ç6´ð¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Æ±»þÈÂÆþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»î¸³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÊÍÑAeon R¤ÎÈô¹ÔÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë2´ð¤¬¼õ¤±Æþ¤ì»î¸³¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥é¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡Ê¿äÎÏ¹½Â¤ÂÎ¡Ë¤Ø¤ÎÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥é¥óR¤Î³µÍ×
¥Æ¥é¥óR¤ÏÁ´¹âÌó86.6m¡¢Ä¾·ÂÌó5.4m¤Î2ÃÊ¼°¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Âè1ÃÊ¤Ë¡ÖAeon R¡×¥¨¥ó¥¸¥ó13´ð¡¢Âè2ÃÊ¤Ë¿¿¶õÍÑ¡ÖAeon V¡×¥¨¥ó¥¸¥ó1´ð¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¿ä¿ÊºÞ¤Ë¤Ï±ÕÂÎ»ÀÁÇ¤È¥á¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏµåÄãµ°Æ»¡ÊLEO¡Ë¤Ø¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Ç½ÎÏ¤Ï¡¢Âè1ÃÊ¤ò²ó¼ý¡¦ºÆ»ÈÍÑ¤¹¤ë¹½À®¤ÇÌó2Ëü3500kg¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¹½À®¤Ç¤ÏÌó3Ëü3500kg¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÊ¤Ï¿âÄ¾ÃåÎ¦¤Ë¤è¤ë²ó¼ý¤ÈºÆ»ÈÍÑ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖStargate¡×¤È¥Æ¥é¥óR¤ÎÀ½Â¤Êý¿Ë
¥ì¥é¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Âç·¿¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖStargate¡Ê¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È¡Ë¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥ÈÀ½Â¤¤Ç¤¹¡£Stargate¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¥¢¡¼¥¯¼°¤Î»Ø¸þÀ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÂÏÀÑ¡ÊDED¡Ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÁõÃÖ¤Ç¡¢Âè4À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏºÇÂçÌó36.5m ¡ß Ìó7.3m¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¶âÂ°ÉôÉÊ¤òÂ¤·Á²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¤ËÌó9Ëü3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹©¾ì¡ÖThe Wormhole¡×¤ò¹½¤¨¡¢Ç¯´ÖºÇÂç45µ¡¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¿È¤Î¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥é¥ó1¡×¤Ç¤Ïµ¡ÂÎ¼ÁÎÌ¤ÎÌó85%¤ò3D¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥é¥óR¤Ç¤Ï¤½¤ÎÈæÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÅö½é¡¢¥Æ¥é¥óR¤Ç¤â90%°Ê¾å¤Î3D¥×¥ê¥ó¥È²½¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¤Î²áÄø¤Ç¿ä¿ÊºÞ¥¿¥ó¥¯¤Î¥É¡¼¥àÉôÊ¬¤Î°õºþ¤Ë²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ½Â¤¡×Êý¼°¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¿¥ó¥¯¤Î¥É¡¼¥àÉôÊ¬¤Ï³°Éô´ë¶È¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ë½¾Íè·¿¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥ê¥Á¥¦¥à¹ç¶âÀ½¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤äCOPV¡ÊÊ£¹çºà´¬¤°µÎÏÍÆ´ï¡Ë¤Ê¤É¤â³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤éÄ´Ã£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Aeon R¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤ÎÉôÉÊ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤3D¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤ÈAeon R¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÀß·×¤«¤éÇ§Äê¤Þ¤Ç14¤«·î¤Ç³«È¯¤ò´°Î»¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
