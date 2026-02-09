¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬¤ËÎ×¤àU-16ÆüËÜÂåÉ½¡¢2Áª¼ê¤¬Î¥Ã¦¢ª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î2Áª¼ê¤òÄÉ²Ã¾·½¸
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï9Æü¡¢Æ±Æü¤è¤ê½¸¹ç¤·¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦U-16ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DFºûÁÒÂó¿¿(ÀîºêF U-18)¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡¢MFÅÚ°æ¶õ²ê(¼¯Åç¤Ä¤¯¤ÐJr¥æ¡¼¥¹)¤¬²ø²æ¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿DF¾åÌîßê»ÎÏº(ÀîºêF U-15À¸ÅÄ)¤ÈMF°ËÆ£¹Ò(FCÅìµþU-15 ¤à¤µ¤·)¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ÂåÉ½¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¤Ç¡Ö4 Nations Tournament¡×¤Ë»²Àï¡£12Æü¤ÎÂè1Àï¤ÇU-16¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡¢14Æü¤ÎÂè2Àï¤ÇU-16¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡¢17Æü¤ÎÂè3Àï¤ÇU-16¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
