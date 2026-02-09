Aile The Shota¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹µÇ°¤·½ÂÃ«¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ðー³«ºÅ¡¡¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ðÅ¸³«¤â
¡¡Aile The Shota¤¬¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREAL POP 2¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ðー¤È¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¤òËÜÆü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ME:I¡¢King & Prince¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢Aile The Shota¡¢ONE OR EIGHT¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò2·î18Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿Aile The Shota¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈà¤Î²»³Ú¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½ÂÃ«¤Î³¹¤Ç¡¢2¤Ä¤Î»Å³Ý¤±¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØAile The Shota¡ÖREAL POP 2¡×¥ê¥êー¥¹µÇ° ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ðー¡Ù¡£SHIBUYA STREAM HOTEL¡Ê¥·¥Ö¥ä¥¹¥È¥êー¥à¥Û¥Æ¥ë¡ËÆâ¡¢4³¬¤ÎBar & Dining TORRENT¡Ê¥Ðー¥¢¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥È¥ì¥ó¥È¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÌÀÆü2·î10Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡¿¥Õー¥É¤È¶¦¤Ë¡¢Aile The Shota¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Ë¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡È³«²ÖÀë¸À¡É¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¡£¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹¹ð¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ý¥¹¥¿ー¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇí¤¬¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¹¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÆü2·î9Æü¤è¤ê½ÂÃ«±Ø Æ»¸¼ºä¥Ï¥Ã¥Ôー¥Üー¥É¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó maxilla¤¬´ë²è¡¿´Æ½¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡È°î¤ì¤À¤·¤¿Âô»³¤Î²Ö¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥× EW.Pharmacy¤¬1000¸Ä°Ê¾å¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡¡¹¹ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È³«²ÖÀë¸À¡É¡£ºù¤Îµ¨Àá¤ËÀè¶î¤±¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÍÇ½¤¬°ìÂÁá¤¯²Ö³«¤¯½Ö´Ö¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉÌÌ¤ËÊÂ¤Ö²Ö¡¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬1ÅÀ¤â¤Î¡£Æ»¹Ô¤¯¿Í¡¹¤¬¤½¤ÎºÍÇ½¤Î·çÊÒ¤ò¼«Í³¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ï´°À®¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë