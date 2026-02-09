¹Åç3Áª¼ê¤¬ACLE¤Î¤ßÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Ø¡Äº£µ¨¹ñÆâ¸ø¼°Àï¡Ö11ÈÖ¡×¤ÎFW²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤Ïºòµ¨¤Î¡Ö51ÈÖ¡×¤Ë
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï9Æü¡¢3Áª¼ê¤¬¹ñÆâ¸ø¼°Àï¤È°Û¤Ê¤ëÇØÈÖ¹æ¤ÇAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FWÎëÌÚ¾ÏÅÍ¤¬10ÈÖ¤«¤é29ÈÖ¡¢FW²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤¬11ÈÖ¤«¤é51ÈÖ¡¢MF¾¾ËÜÂÙ»Ö¤¬14ÈÖ¤«¤é88ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Àï¤¤¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(ACL)¤ÎÂç²ñµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñÅÓÃæ¤ÇÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ÃÆ£¤Ïºòµ¨¤Î51ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿Ê£¿ôÁª¼ê¤¬Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤òÃå¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºòµ¨½êÂ°Áª¼ê¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬½ÅÊ£¤·¤¿ÎëÌÚ¤È¾¾ËÜ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹Åç¤Ï¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè6Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3¾¡2Ê¬¤±1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ11¤Ç3°Ì¡£ºÆ³«½éÀï¤È¤Ê¤ë10Æü¤ÎÂè7Àá¤Ç¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à(¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢)¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
