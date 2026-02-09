¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¡×ÃæÅÄæÆ¡õÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢¡È¿·µì¼çË¤¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¾Ð´é¤ÇÊÂ¤Ö¡Ö»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡×¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ë
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤¬2·î6Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÃæÅÄæÆ¡Ê36¡Ë¤ÈÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î¿·µì¼çË¤¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤àÃæÅÄ¤ÈÀ¶µÜ¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö¡Ø¥·ー¥º¥ó30È¯¡Ù¤ØÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¶µÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»¿¿¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¡×¡ÖÆ±¤¸¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤À¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç¾¥¤¥¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£