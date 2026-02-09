¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥ê¥ó¥À ¥Î¥¹¥³¥ï vs ¥Þ¥ä ¥¸¥ç¥¤¥Ì¥È
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î15Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥ê¥ó¥À ¥Î¥¹¥³¥ï] 2 - 0 [¥Þ¥ä ¥¸¥ç¥¤¥Ì¥È]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢Âè9¥·ー¥É¤Î¥ê¥ó¥À ¥Î¥¹¥³¥ï¤È¥Þ¥ä ¥¸¥ç¥¤¥Ì¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ê¥ó¥À ¥Î¥¹¥³¥ï¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥ê¥ó¥À ¥Î¥¹¥³¥ï¤¬6-0¤ÇÀ©¤·¡¢¥ê¥ó¥À ¥Î¥¹¥³¥ï¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-09 20:32:04 ¹¹¿·