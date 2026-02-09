ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢Ä¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤ÆÈ¿Ä®Î´»Ë¤È´ÝÈï¤ê¡¡¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤Æ10ºÐ¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤¿²áµî¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡ÄÈ¿Ä®Î´»Ë¡õ¿¥ÅÄÍµÆó¡õµµÍüÏÂÌé¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬½¸·ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëËÌÊýÈÇ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ÇÁü²½¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Âçºî¡£ÉåÇÔ¤·¤¿¸¢ÎÏ¤Ë¹³¤¦¡ÈÈÀµÕ¼Ô¡É¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯·²Áü·à¤ò¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇËþÅç¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ëµ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿Ä®¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢µµÍü¤«¤é¡ÖÀèÇÚ¤ËÈï¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËþÅç¤Ï±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡£»£±Æ¤Ç¤âÇ®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤ÇµµÍü¤Ï¡ÖÍÌÎá¡Ê±é¡§´äÀîÀ²¡¿10¡Ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¡¢ËþÅç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ëµï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡¢ÇÈÎÜ¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢¸¶ºî¤ÎËÌÊý¸¬»°»á¡¢¼ã¾¾ÀáÏ¯´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÀ¤¤Ë¤âÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾¡Ê±é¡§¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¤È¡¢Á×¹¾¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ØÂØÅ·¹ÔÆ»¡Ù¤ËÆ³¤«¤ì½¸¤Ã¤¿¡¢ÈÀµÕ¤Î±ÑÍº¤Ç¡ÈÆ°¡É¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¡Ê±é¡§È¿Ä®Î´»Ë¡Ë¡¢¡ÈÉð¡É¤Î²½¿È¡¦ÎÓÑÕ¡Ê±é¡§µµÍüÏÂÌé¡Ë¡¢·ú¹ñ¤Î±ÑÍº¤ÎËöêã¤ÇÀµµÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»Ö¡Ê±é¡§ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈ¼Î·¤ÎºÑ¿ÎÈþ¡Ê±é¡§ÇÈÎÜ¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Éð¤ò¶Ë¤á¤·¸É¹â¤Î»Õ¡¦²¦¿Ê¡Ê±é¡§º´Æ£¹À»Ô¡Ë¡¢ÍðÀ¤¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¡¦ÇÏ·Ë¡Ê±é¡§¾¾ÀãÂÙ»Ò¡Ë¤é¡¢¸½¼Â¤ËÀäË¾¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´ãº¹¤·¤Ë½É¤¹ÎÂ»³Çñ¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ°Íð¤ÎÀ¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤àÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¡¢º£¤¢¤ë¹ñ²È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»Ö¤òÄÙ¤½¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤àÍûÉÙ¡Ê±é¡§¶Ì»³Å´Æó¡Ë¤é¶¯Âç¤ÊÅ¨¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢15Æü¤«¤éWOWOW¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
