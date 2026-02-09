¡Ú´ôÉì¶¥ÎØ¡¡F1¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕ¡Û»³ºê¸¿Í¤¬V¡¡º£Ç¯¤«¤é¤Ï¶¥ÎØ°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¡¡¤µ¤¢G1¤Ø
¡¡´ôÉì¶¥ÎØ¤Î¡Ö¥®¥Õ¥Á¥ç¥¦¥«¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕ¡×¤Ï9Æü¡¢12R¤ÇSµé·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³ºê¸¿Í¡Ê33¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬2¥³¡¼¥Ê¡¼·þ¤ê¤Ç²÷¾¡¡£G1Á´ÆüËÜÁªÈ´¤Ø¡¢¤Ï¤º¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¹¥ÏÈ3¼Ö¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¹çÀï¤ÏÏÈ¤Ê¤ê·èÃå¤È¤Ê¤ê¡¢»³ºê¡½ÊÒ²¬¡½»³·Á¡½Ãæ³ø¡½°ðÀî¡½ÀÄÌî¡½ÏÂÅÄ¤Ç¼þ²ó¡£
¡¡ÀÖÈÄ¤ÇÃæ³ø¤ÎÀèÀÚ¤ê¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ºê¤¬Æî´ØÀª¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ3ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£2¥³¡¼¥Ê¡¼·þ¤ê¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤ÎºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯ÄÌ²á¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¼þ²ó3¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍ¶Æ³Ë¸³²µ¿¤¤¤ÇÃ±ÆÈ¿³µÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¥»¡¼¥Õ¡£24Ç¯10·î¤Î¹â¾¾°ÊÍè¤È¤Ê¤ëSµéÍ¥¾¡¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¥»¡¼¥Õ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¤¬¼è¤ì¤¿¡£3¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç2¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡24Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥±¥¤¥ê¥ó²¦¼Ô¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò°úÂà¡£º£Ç¯¤«¤é¤Ï¶¥ÎØ°ìËÜ¤Ç¾¡Éé¡£¤Þ¤º¤Ï20Æü¤Ë·§ËÜ¤Ç³«Ëë¤¹¤ëG1Á´ÆüËÜÁªÈ´V¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÂÎ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âHPCJC¹ç½É¤Ç2ÅÙ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ôÉì¤Ç¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡¼ÂçÇúÈ¯¤Ç26Ç¯¤ÎG1ÀïÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£