¥á¥¿¡¢AIµ¡Ç½¤Ç¶¥ÁèË¡°ãÈ¿¡¡EU¤¬»ÃÄêÅª¸«²ò
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï9Æü¡¢ÊÆITÂç¼ê¥á¥¿¡Êµì¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¤¬¡¢ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¥¢¥Ã¥×¡×¤ò½ä¤Ã¤ÆEU¶¥ÁèË¡¡ÊÆüËÜ¤ÎÆÈ¶ØË¡¤ËÁêÅö¡Ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤Î»ÃÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÂ¾¼Ò¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¶ÛµÞÅª¤ÊÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤ÇÂ¾¼Ò¤Ø¤Î³«Êü¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥Ã¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£°Ñ¤Ï¡¢¥á¥¿¤¬Ë¡¿Í¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤ÉÂ¾¼Ò¤ÎÂÐÏÃ·¿À¸À®AI¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ÈÌäÂê»ë¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò»Ô¾ì¤«¤éÄù¤á½Ð¤¹¤Ê¤É¡Ö¿¼¹ï¤«¤Ä¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Â»³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÁ¼ÃÖ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¿¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤âÂÐÏÃ·¿À¸À®AI¡Ö¥á¥¿AI¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥Ã¥Ä¥¢¥Ã¥×Æâ¤ÇÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤·¤¿¤êºî¶È¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¿¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤·ÐÏ©¤òÄÌ¤¸¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖEU¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£