¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨2Ç¯´Ö0¡ó¡×²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤ËÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ø¡¡ÃæÆ»¤ÏÎ¾¶¦Æ±ÂåÉ½¼Ç¤¤·13Æü¤Ë¿·ÂåÉ½Áª½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë
¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Îò»ËÅª°µ¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½°±¡Áª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²ñ¸«¤·¡¢¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤ÎÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¦¹â»Ô¼óÁê¡§
ÅÞ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¤ªÌóÂ«¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡È°µ¾¡¡É¤ò¡Ö½Å¤¤½Å¤¤ÀÕÇ¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢À¯ºö¤Î¼Â¸½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢À¯ºö¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ø¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ö°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨2Ç¯´Ö0¡ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÌîÅÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²ÆÁ°¤Ë¤Ï¹ñÌ±²ñµÄ¤ÇÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï³°¸ò¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢3·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½°±¡Áª¤ÇÎò»ËÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢ÂÖÀª¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
»ä¤ÈÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ç¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£¤ÎÎ¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆ»¤Ï¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ò13Æü¤ËÁª½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬Âç¤¤Ê²ô¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£¤â¤¦1¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬18Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¿·ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¤¿¤á¡¢ÂÖÀªÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤ÏÂåÉ½Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µÂåÉ½¤ÎÀô·òÂÀ»á¤ä¡¢¸µ´´»öÄ¹¤Î¾®Àî½ßÌé»á¡¢¹Êó°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿ÅÏÊÕÁÏ»á¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£