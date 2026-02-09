±º°æ·ò¼£¡¢°ì¿§ÍÎÊ¿¡¢¡ØÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¡Ù½Ð±é¡ª¡¡Âè3ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡6·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¡Ù¤Ë·èÄê¡£Ãì·Î¸Å¡¢¤½¤·¤ÆÌµ¸Â¾ë¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸Ëá¡Ê¤É¤¦¤Þ¡ËÌò¤Ç±º°æ·ò¼£¤¬Â³Åê¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦àÖ³Ù¡Ê¤«¤¤¤¬¤¯¡ËÌò¤Ç°ì¿§ÍÎÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌµ¸Â¾ë¤Ë¤Æ¡¢àÖ³Ù¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢Æ¸Ëá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡È°ø±ï¤ÎÀï¤¤¡É¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¡¡¸ø±éCM¡Ê¥í¥ó¥°ver.¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ2020Ç¯5·î¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤òÉñÂæ²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£2020Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ°Ê¹ß¡¢2021Ç¯¤Ë2ºîÌÜ¡¢2022Ç¯¤Ë3ºîÌÜ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï4ºîÌÜ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï5ºîÌÜ¤ò¾å±é¡£6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¡Ù¤Ï¡¢6·î¤ËÅìµþ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»þ¤ÏÂçÀµ¡¢ÆüËÜ¡£Ãº¤òÇä¤ë¿´Í¥¤·¤¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüµ´¤Ë²ÈÂ²¤ò³§»¦¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤ËÍ£°ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤Ï¡¢µ´¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀäË¾Åª¤Ê¸½¼Â¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ëÃº¼£Ïº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëå¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä¤¿¤á¡¢¡Èµ´¼í¤ê¡É¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¹çÆ±¶¯²½·±Îý³«»Ï¡ª¡×¡£µ´¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¾å¸¹¤Îæè¤È¾å¸¹¤Î¸à¤òÌÇ»¦¤·¤¿µ´»¦Ââ¡£Î¤¤Ë¤Æ»àÆ®¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃì¡¢²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¤ÈÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ¤ËÆÃ¼ì¤ÊáÜ¤¬È¯¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ´ÉñÄÔÌµ»´¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë ¡ÈÃì¤¿¤Á¤ÎáÜ¤ÎÈ¯¸½¡É¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ´»¦ÂâÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãì¹ç²ñµÄ¤Ë¤Æ´äÃì¡¦ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¤¬Äó°Æ¤·¤¿½é¤Î¹çÆ±¶¯²½·±Îý¡¢¡ÖÃì·Î¸Å¡×¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£Ãº¼£Ïº¤éµ´»¦Ââ»Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃì¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÃÃÏ£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊýÌµ»´¤Ï¡¢Ç©Æ¦»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¤é»º²°ÉßÅ¡¤Ø¤È½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀéÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿°ø±ï¤Î²Ì¤Æ¡¢º£¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÍÔºÈ¤ÈÌµ»´¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊó¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤ëµ´»¦Ââ¡£¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯¤ª´ÛÍÍ¤Î¸µ¤Ø¡×¤È»º²°ÉßÅ¡¤òÌÜ»Ø¤·Áö¤ê½Ð¤¹Ãì¤ÈÃº¼£Ïº¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»´¤Ë¤è¤ê¡¢µ´»¦Ââ¤â¤í¤È¤âÈà¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Ìµ¸Â¾ë¤ØÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÃ¹¤¨¤ë¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸Ëá¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëêµÃì¡¦¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¾å¸¹¤ÎÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿àÖ³Ù¤¬½Ð¸½¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î·»Äï»Ò¤òÁ°¤Ë¡¢²æºÊÁ±°ï¤¬¤½¤Î´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£»Ä¹ó¤Ç·ìÅÉ¤é¤ì¤¿¡¢Ä¹¤¤Ä¹¤¤Ìë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï±ÇÁü½Ð±é¤·¤¿¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸ËáÌò¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡¢±º°æ·ò¼£¤¬Â³Åê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦àÖ³ÙÌò¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿É½¸½¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë°ì¿§ÍÎÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè3ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¸ø±éCM¤¬¸ø³«¡£µ´ÉñÄÔÌµ»´¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Ìµ¸Â¾ë¤Ë¤Æ¡¢àÖ³Ù¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢Æ¸Ëá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡È°ø±ï¤ÎÀï¤¤¡É¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÆüÄø¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¸Â¤ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ä¡¢½ª±é¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Ìò°á¾Ø¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Äê´ü¹ØÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000¤Ë¤Æ6·î13Æü¡Á28Æü¾å±é¡£
¢¨Ç©Æ¦»Ò¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¡¢µ´ÉñÄÔ¤Î¡ÖÄÔ¡×¤Ï¡Ö°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡ÛÌµ¸Â¾ë¤Ë¤Æ¡¢àÖ³Ù¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢Æ¸Ëá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡È°ø±ï¤ÎÀï¤¤¡É¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¡¡¸ø±éCM¡Ê¥í¥ó¥°ver.¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Æ2020Ç¯5·î¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤òÉñÂæ²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£2020Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ°Ê¹ß¡¢2021Ç¯¤Ë2ºîÌÜ¡¢2022Ç¯¤Ë3ºîÌÜ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï4ºîÌÜ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï5ºîÌÜ¤ò¾å±é¡£6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¡Ù¤Ï¡¢6·î¤ËÅìµþ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¹çÆ±¶¯²½·±Îý³«»Ï¡ª¡×¡£µ´¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¾å¸¹¤Îæè¤È¾å¸¹¤Î¸à¤òÌÇ»¦¤·¤¿µ´»¦Ââ¡£Î¤¤Ë¤Æ»àÆ®¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃì¡¢²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¤ÈÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ¤ËÆÃ¼ì¤ÊáÜ¤¬È¯¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ´ÉñÄÔÌµ»´¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë ¡ÈÃì¤¿¤Á¤ÎáÜ¤ÎÈ¯¸½¡É¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ´»¦ÂâÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãì¹ç²ñµÄ¤Ë¤Æ´äÃì¡¦ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¤¬Äó°Æ¤·¤¿½é¤Î¹çÆ±¶¯²½·±Îý¡¢¡ÖÃì·Î¸Å¡×¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£Ãº¼£Ïº¤éµ´»¦Ââ»Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃì¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÃÃÏ£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊýÌµ»´¤Ï¡¢Ç©Æ¦»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¤é»º²°ÉßÅ¡¤Ø¤È½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀéÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿°ø±ï¤Î²Ì¤Æ¡¢º£¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÍÔºÈ¤ÈÌµ»´¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊó¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤ëµ´»¦Ââ¡£¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯¤ª´ÛÍÍ¤Î¸µ¤Ø¡×¤È»º²°ÉßÅ¡¤òÌÜ»Ø¤·Áö¤ê½Ð¤¹Ãì¤ÈÃº¼£Ïº¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»´¤Ë¤è¤ê¡¢µ´»¦Ââ¤â¤í¤È¤âÈà¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Ìµ¸Â¾ë¤ØÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÃ¹¤¨¤ë¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸Ëá¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëêµÃì¡¦¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¾å¸¹¤ÎÎ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿àÖ³Ù¤¬½Ð¸½¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î·»Äï»Ò¤òÁ°¤Ë¡¢²æºÊÁ±°ï¤¬¤½¤Î´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£»Ä¹ó¤Ç·ìÅÉ¤é¤ì¤¿¡¢Ä¹¤¤Ä¹¤¤Ìë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤Ç¤Ï±ÇÁü½Ð±é¤·¤¿¾å¸¹¤ÎÆõ¡¦Æ¸ËáÌò¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡¢±º°æ·ò¼£¤¬Â³Åê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦àÖ³ÙÌò¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿É½¸½¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë°ì¿§ÍÎÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè3ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¸ø±éCM¤¬¸ø³«¡£µ´ÉñÄÔÌµ»´¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Ìµ¸Â¾ë¤Ë¤Æ¡¢àÖ³Ù¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢Æ¸Ëá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡È°ø±ï¤ÎÀï¤¤¡É¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÆüÄø¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¸Â¤ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÃÊÌ¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ä¡¢½ª±é¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬Ìò°á¾Ø¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Äê´ü¹ØÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000¤Ë¤Æ6·î13Æü¡Á28Æü¾å±é¡£
¢¨Ç©Æ¦»Ò¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¡¢µ´ÉñÄÔ¤Î¡ÖÄÔ¡×¤Ï¡Ö°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡×¤¬Àµ¼°É½µ