¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡ÃÄÂÎÀï¡Ê£¸Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë£±ÅÀµÚ¤Ð¤º¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡Ê¤ê¤¯¡¢£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¡¢½÷»Ò¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃË»Ò¤Îº´Æ£½Ù¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£²°Ì¤ÈÊ³Æ®¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î£³¸Ä¤ò¾å²ó¤ë¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡£³Ê¬¤â¤Î´Ö¡¢º´Æ£¤Ï¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Î°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼£±£¹£´¡¦£¸£¶ÅÀ¤Ï¡¢½é¸ÞÎØ¤ÇÆ²¡¹¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡£¤¿¤À¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÌó£µÅÀµÚ¤Ð¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö£±°Ì¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£²ù¤·¤µ¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×¡£Á´¤Æ¤òÇØÉé¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Â¦¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¡¢ÂçÂæ¤Î£²£°£°ÅÀÄ¶¤¨¤Ê¤éµÕÅ¾¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Í½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÄ·¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¤¤¡½¡£°ì½ÖÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢´°À®ÅÙ¤â½Å»ë¤·¡¢º£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡£¸ÞÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î±éµ»¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤«¤éÆ±ÅÀ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¡£¡ÖºÇ¸å¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¶¿¤ÇÆ±¤¸¥ê¥ó¥¯¤Ç¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¸ÞÎØ¡£¼¡¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÀã¿«¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¸Ä¿ÍÀï¤¬¤¹¤°¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¡££³Âç²ñÏ¢Â³¥À¥Ö¥ëÉ½¾´Âæ¤¬¤«¤«¤ëÆüËÜÃË»Ò¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡¢¡º´Æ£¡¡½Ù¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤å¤ó¡Ë£²£°£°£´Ç¯£²·î£¶Æü¡¢ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£ºë¶Ì±É¹â¤«¤éÌÀÂç¤Ë¿Ê³Ø¡££µºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡££±£¹Ç¯¥¸¥å¥Ë¥¢£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡¡££²£´Ç¯»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢£²°Ì¡££²£´¡¢£²£µÇ¯£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë£³°Ì¡££²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢£¶°Ì¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£²°Ì¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡££±£¶£²¥»¥ó¥Á¡£