TGC¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½é¾åÎ¦ ONE OR EIGHT¤éÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â½Ð±é·èÄê¡ÚTGC Vietnam 2026¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡ÛÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØTGC¡Ù¡Ë¤¬¡¢3·î28Æü¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¤ÎVan Phuc City¤Ë¤Æ¡¢Æ±¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ê°Ê²¼¡¢TGC Vietnam 2026¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2005Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØTGC¡Ù¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤òÂ³¤±¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡¢¥·¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØTGC¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢³¤³°Å¸³«¤ÎÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢¿Í¸ý1²¯¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬Ìó33ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¯³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦Ãæ´ÖÁØ¤ÎµÞ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤Ø¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤¬À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢W TOKYO¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁÐÆü¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¿ô²¯¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄPOPS¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¯¿®ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¸½ÃÏ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ØTGC Vietnam 2026¡Ù¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCook Happiness through Innovation¡Ê³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨ÀÊ¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢Acecook Vietnam¡Ê¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Acecook Vietnam¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È·ÑÂ³Åª¤Ê³×¿·¡É¤ÎÀº¿À¤òÈ¯¿®¡£¿©¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¾å¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¸ÄÀ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÉÊ¼Á¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØTGC Vietnam 2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü±Û¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
3·î29Æü¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ï¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿ô²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëSOOBIN¤äMIN¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëQuang Hung MasterD¡Ê¢¨¡Öu¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥°¥ì¥¤¥ô¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ä¤¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ëPhuong Ly¡Ê¢¨¡Öu¡×¡Öo¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥°¥ì¥¤¥ô¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ä¤¡Ë¤äLyLy¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞCaptain Boy¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ONE OR EIGHT¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Miyuna¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Î¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¤Ëº£²ó¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü±Û¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëµ¤±Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢TGC¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é³«ºÅ¤òºÌ¤ë¡£
Åìµþ¤ÎTGC¥Á¡¼¥à¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£1¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÃåÊª¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£W TOKYO¤¬¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¾¢¤Î°ìÉÊ¤ò¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿Í¤â¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¥ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óDNA¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¿ÁØÅª¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ËÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡ÊÎ¬¾Î¡§TGC Vietnam 2026¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§Van Phuc City ¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó»Ô¡Ë
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Êfrom Japan¡Ë¡§ONE OR EIGHT¡¢Miyuna
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Êfrom Vietnam¡Ë¡§SOOBIN¡¢Quang Hùng MasterD¡¢MIN¡¢Phương Ly¡¢Captain Boy¡¢LyLy Â¾
ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥Ö¡¼¥¹ Â¾
