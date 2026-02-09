çý¤Ò¤ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤¬MBS¥É¥é¥Þ¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡ÙOP¼çÂê²Î¤Ë
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îçý¤Ò¤ë(Mahiru)¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤¬¡¢MBS¤Ë¤Æ2·î12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥µ¥Ó¤¬Á¡ºÙ¤ÇË¤«¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¤È¤â¤ËÀÅ¤«¤Ë¿´¤òÄÏ¤à³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç½ã¿è¤Ê°¦¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥ÞÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ÎºÇ¿·±ÇÁü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤Ë¤Î¤»¤¿¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£çý¤Ò¤ë ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¥Þ¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢½ã¿è¤æ¤¨¤ËÁê¼ê¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¶¦°ÍÂ¸¡É¤Î´Ø·¸¡£
¿·¶Ê¤Î¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃ¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤ºÈÝÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸ÉÆÈ¤Êº²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿¼¤¤°¦¤Î²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡É¿Í¤Î²¹¤â¤ê¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¡£±³µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤Ë¡ÈÁã¶ô¤ï¤ì¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡È¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤Î°¦¤È²Ö¤ÎÊª¸ì¤ËÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Digital Single¡ÖÉ´ÆüÁð¡×
2026Ç¯1·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
https://mahiru-automobile.lnk.to/zinnia
¢£¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù
MBS 2026Ç¯2·î12Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË ¿¼Ìë00:59¡Á¡¡
¢¨Âè£±ÏÃ¡¡2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë01:09¡Á ¢¨Âè£²ÏÃ¡¡2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë02:33¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡¡2026Ç¯2·î12Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË ¤è¤ë11:30¡Á
¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î13Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË ¤è¤ë11:00¡Á
¥Æ¥ì¶Ì¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î18Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË ¿¼Ìë00:30¡Á
¤È¤Á¥Æ¥ì¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î19Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË ¤è¤ë11:30¡Á
·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¡¡¡2026Ç¯2·î19Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË ¿¼Ìë00:00¡Á
[ÇÛ¿®]
TVer¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
FOD¸«ÊüÂê¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
TVer¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://tver.jp/episodes/epzbrovl66
[ºîÉÊ¾ðÊó]
½Ð±é¡§NOA¡¡¡¡
ºå¸ý¼îÈþ¡¡°¤µ×º¬²¹À¤¡ÊICEx¡Ë
ÅÄÃæ¹¬ÂÀÏ¯¡¡ÀÄÅç¿´¡¡¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡¡ÎëÌÚ½¨æû /¡¡Í·°æÎ¼»Ò¡¡ÄÚÁÒÍ³¹¬¡¡¼ã·îÍ¤Èþ
´ÆÆÄ¡§¼ò¸«¥¢¥¥â¥ê¡¡¡¡ÄÑ Ä¾¼ù¡¡¡¡ÄÍÅÄ²êÍè
µÓËÜ¡§±ó»³³¨Íü¹á¡¡
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§çý¤Ò¤ë¡ØÉ´ÆüÁð¡Ù¡Ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§NOA¡¡¡ØSay Yes¡Ù¡¡¡ÊCapitol Records / ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ë¥Ý
À½ºî¡§¡Öµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
[¸ø¼°HP]
https://www.mbs.jp/sukusuku/
[¸ø¼°SNS]
¢£ X¡Ê¡÷dramatokku_mbs¡Ë
¢£ Instagram¡Ê@dramatokku_mbs¡Ë
¢£ TikTok¡¡Á´ºîÉÊ¶¦ÄÌ ¢Í @drama_mbs¡¡¡¡
¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¢Í @dramatokku_mbs
¡ú¸ø¼°¥¿¥°¡¡#¥É¥é¥Þ¤¹¤¯¤¹¤¯ #¥É¥é¥ÞÆÃ¶è
[¸¶ºî]
¸¶ºî¡§¡Øµß¤¤¡¢Áã¶ô¤ï¤ì¡Ù¡¡¸¶°Æ: ¶×»Ò¡¿Ì¡²è¡§¥«¥â¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯RougeÏ¢ºÜ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©¡Ë
