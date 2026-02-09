Âç¿Í¤Î¤È¤¤á¤¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡Úkazumi ¡ß ¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¥³¥é¥Ü5¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¸ø³«
¥³¥³¥í¤ÎË¤«¤µ¤òµá¤á¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í·¤Ó¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¡È³Ú¤·¤µ¡¦¤ä¤µ¤·¤µ¡¦¿´ÃÏÎÉ¤µ¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSamansa Mos2¡Ê¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Ë¡Û¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤µ¤·¤¤¥àー¥É¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¤¬¡¢2021Ç¯¤«¤é¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëkazumi¤µ¤ó¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡Úkazumi ¡ß ¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡£º£Ç¯¤Ï5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢11²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÂ¿¤¤5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¤È¤¤á¤¯¡ÈÂç¿Í¥¬ー¥êー¡É¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÂçÀÚ¤Ë
¡Ø¥ê¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËCM¡¢¹¹ð¤Ê¤É¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Îkazumi¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@kazumi0728¡Ë¤äYouTube¡Êkazumi room¡Ë¤Ç¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÂ¿¿ô¡£¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Â¨´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¡ª
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»É¤·¤å¤¦¤ä¥ìー¥¹¤ò»È¤¤¡¢½Ð¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤È¤¤á¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈÂç¿Í¥¬ー¥êー¡É¡£1Ãå¤Ç¿ô¥Ñ¥¿ー¥óÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èkazumi¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤Ê5¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤ë¿·ºî¡¢ÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3D»É¤·¤å¤¦¤Î¶Þ¤¬¤Ä¤¤¤¿Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏÈ´·²¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È\13,200¡¢Âµ¥ìー¥¹Á°¸åÃå¥Ö¥é¥¦¥¹\10,450¡¢3D»É¤·¤å¤¦¥Ñ¥ó¥Ä\12,650
¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë±©¿¥¤ì¤ëÌÊËãÁÇºà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¡£¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÌÌ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌµÃÏÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤äµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½¾ðË¤«¤Ê3D»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¶Þ¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Îー¥«¥éー¥¿¥¤¥×¤Ë¡£
¼è¤ê³°¤·¤¿¶Þ¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àÂµ¤ÎÈë·í¤Ï¡¢Âµ¸ý¤Î¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤ê¡£
¤³¤Î¥Ö¥ëー¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¯¾æÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡ª 3D»É¤·¤å¤¦¤¬Á´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Ä
Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿¶Þ¤ÈÆ±¤¸¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÄ´¤Î3D»É¤·¤å¤¦¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢ÂÀ¤á¥¹¥È¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤³¤Á¤é¡£
¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û3D»É¤·¤å¤¦¥Ñ¥ó¥Ä\12,650¡¢Âµ¥ìー¥¹Á°¸åÃå¥Ö¥é¥¦¥¹\10,450
È©¤¢¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤ÌÊËãÁÇºà¤Ç¡¢½Õ²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¾æ¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¡£
¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç±£¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¥®¥ã¥¶ー¥Ù¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡ª
¤³¤Î¥Ùー¥¸¥å¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´4¿§¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè²óÂç¹¥É¾¤ÎÁ°¸åÃå¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÏÈþ¤·²á¤®¤ë¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¤¬¼çÌò¤Ë
¤³¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯Ìó80ËÜ¤â¤Î¥Ô¥ó¥¿¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡ÛÂµ¥ìー¥¹Á°¸åÃå¥Ö¥é¥¦¥¹\10,450¡¢3D»É¤·¤å¤¦¥Ñ¥ó¥Ä\12,650
»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌ¤â¤¦¤Ê¤ëÁ¡ºÙ¤µ¡£¥¯¥é¥Õ¥È´¶°î¤ì¤ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü5¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¹¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿Âµ¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê½Õ²Æ¤ò±é½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢Âµ¸ý¤Ë¥´¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤·¾å¤²¤¿»þ¤â¤º¤êÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¥Îー¥¹¥È¥ì¥¹¡£¤Ý¤ï¤ó¤È¤·¤¿Âµ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸å¤íÂ¦¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÃå¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Á°¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤¹¤È¡¢±©¿¥¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£ÁÇºà¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ´¥¤¤¬Áá¤¤ÌÊËã¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î5¿§¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ê¥Í¥ó¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿Á°¸åÃå¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡ÛÁ°¸åÃå¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹\16,500¡¢Âµ¥ìー¥¹Á°¸åÃå¥Ö¥é¥¦¥¹\10,450
¤Õ¤È¤·¤¿Æ°¤¤Ç¿þ¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¼çÌòµé¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ê¥Í¥óÁÇºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤âÁ°¸åÃå¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢È¿ÂÐÌÌ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤·¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¡£
¶»¸µ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿2ËÜ¤Î¥Ï¥·¥´¥ìー¥¹¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÌò¤Ë¡£¸ª¤Ò¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ç¡¢¾æ¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ä´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥Ùー¥¸¥å¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢web¸ÂÄê¥«¥éー¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´5¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥¨¥×¥í¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿½Å¤ÍÃå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥«ー¥È
¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¥¨¥×¥í¥ó¥¹¥«ー¥È\10,450¡¢Âµ¥ìー¥¹Á°¸åÃå¥Ö¥é¥¦¥¹\10,450
¥À¥Ö¥ë¥¨¥×¥í¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¥ì¥¤¥äー¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÃå¡£Í¥Èþ¤Ê¥ìー¥¹¤ä¥¹¥«¥é¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Âç¿Í¤Î²µ½÷¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ú¥Á¥¹¥«ー¥È¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¤å¤Ã¤È·ë¤Ù¤Ð¤ª¤·¤ã¤ìµ¤Ê¬¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿3D»É¤·¤å¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤¬¸ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë´¬¤¤¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡ª ¤³¤Î¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¥Ê¥ê¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ë¤âÃíÌÜ
Å¹Æ¬¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ¤ß\20,000°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Úkazumi ¡ß ¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÆÃ¤Ë¡¢kazumi¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ä¡Ú¥µ¥Þ¥ó¥µ ¥â¥¹¥â¥¹¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶°î¤ì¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡ÊCAN ONLINE SHOP¤Ç¤ÏÆ±Æü12¡§00¡Ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«Ãæ¡£Ëè²óÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
senior writer¡§Momoko Miyake