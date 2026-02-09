¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¤Ç»×¤ï¤Ì»öÂÖ¡¡É½¾´Âæ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ë½ý¤«¡ÄÊÆµ¼ÔÊóÆ»¡Ö¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊÆ¹ñÁª¼ê¤Ï»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡§ÆüÍËÆü¤ÎÉ½¾´¼°¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È¸¦ËáÃ´Åö¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É½¾´Âæ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤â¤È¤Ç½ý¤ä¥À¥á¡¼¥¸¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤È¤â¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë