¡ÈÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¸õÊä¡É °Ý¿·Ž¥±º¾åÆà¡¹»á(25)¤ÎÁªµóÀï Ž¢ÃÏ°è¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¯¼£²È¤ËŽ£ ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¯¼£¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä °¦ÃÎ
°¦ÃÎ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿8Æü¤ÎÅê³«É¼Æü¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤ËÁªµó»öÌ³½ê¤Ç¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡£
¡Ê±º¾åÆà¡¹»á¡Ë
¡Ö¾¯¤·Èè¤ìµ¤Ì£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦ÃÎ9¶è¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿±º¾åÆà¡¹¤µ¤ó¡£
25ºÐ1¤«·î¡ÄÁ´¹ñºÇÇ¯¾¯¤ÇÁªµó¤ËÄ©Àï¡ª
¡Ê°Ý¿· ±º¾åÆà¡¹»á¡¡1·î27Æü°¦ÃÎ¡¦°ðÂô»Ô¡Ë
¡Ö25ºÐ1¤«·î¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ªÁ´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢Ì´¤ä´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¿Åù¤Ë¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶µ°é¤ÎÌµ½þ²½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ê¤¼À¯¼£¤ÎÆ»¤Ë¡©
¡Ê±º¾å»á¡Ë
¡ÖÌë²È¤Ëµ¢¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤À¤Þ¤À½é¡¹¤·¤¤±º¾å¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ödela¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÏÁ´¤¯Èª°ã¤¤¤ÎÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡Ê±º¾å»á¡Ë
¡ÖÉã¿Æ¤¬ÄÅÅç»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äÉã¤ÎÁªµó¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤ÊÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¹ñÀ¯Áªµó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä»þ¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ï¶µ°é¤ÎÌµ½þ²½¤ä¼Á¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤Ç¤¹¡£
Áªµó³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¤½¤ó¤Ê½éÉñÂæ¤òÎ¢Êý¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ê¥Õ¥¡¥óÎò2Ç¯ ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï»ä¤¬»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1²ó¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤È¡¢1000Ëç¤Ï³Ú¤Ë»£¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é±º¾å¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ëÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡ª
¡È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Èº£¤Ç¤ÏÎ©¾ì¤¬°ã¤¦¡É Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤â
Ãæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤â¡Ä
¡Ê¥Õ¥¡¥óÎò3Ç¯ ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë
¡Ö¶á¤¯¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¶á²á¤®¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤Ê¤Ã¤Á¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ØÆà¡¹¤µ¤ó¡Ù¤ÈÎ©¾ì¾å¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤â±þ±ç¤Ë¡ª
¼«Ì±¡¦ÃæÆ»¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°¦ÃÎ9¶è¤Ç¡¢¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿±º¾å¤µ¤ó¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÁªµóÀï¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÅê³«É¼Æü¡É »Ù±ç¼Ô¤È°ì½ï¤Ë·ë²Ì¤ò¸«¼é¤ë
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Åê³«É¼Æü¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º3°Ì¤ÇÍîÁª¡£ÈæÎãÉü³è¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê±º¾å»á¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÈæÎã¤Ç¼õ¤«¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë·ë²Ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÊÄÅÅç»ÔµÄ²ñµÄ°÷ Éã¡¦Ê¸¸²¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÜ¿Í¤â¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±éÀâ¤â´é¤Ä¤¤â¡£¤â¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡¢ÀäÂÐº£ÅÙ¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃÏ°è¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¯¼£²È¤Ë¡×
¤½¤·¤Æ9Æü¤ÎÄ«¡£Áªµó»öÌ³½ê¤ÎÁ°¤Ç¡¢³¹¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê±º¾å»á¡Ë
¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢À¯¼£³èÆ°¤ò°ú¤Â³¤Â³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×
¡ÖÃÏ°è¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£±º¾å¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£