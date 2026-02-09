¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¯À¯¼£²È¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±¤¬5µÄÀÊÆÈÀê¡¡°ìÌëÌÀ¤±¡¡½éÅöÁª¤ÎÆ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó»ÏÆ°
8ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡£¸©Æâ5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¡Ö¼«Ì±¡×¤¬5µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î¾®Áªµó¶èÀ©Æ³Æþ¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî2¶è¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¡£
Q.¤è¤¯Ì²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿²¤Æ¤Ê¤¤¡×
9Æü¸áÁ°8»þÁ°¤«¤é¾¾ËÜ±ØÁ°¤ÇÄÔÎ©¤Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÇÁªµó¤òÀï¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¡£9ÆüÄ«¤Î¾¾ËÜ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼9.5ÅÙ¡£Çò¤¤Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöÁª¤ÎÊó¹ð¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1996Ç¯¤Î¾®Áªµó¶èÀ©Æ³Æþ¸å¡¢¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç½÷À¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî2¶è½éÅöÁª¡¡Æ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó
¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Î½ÂÂÚÂÐºö¤äÃæ»³´ÖÃÏ¤Î»Ù±ç¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî2¶è½éÅöÁª¡¡Æ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ¯¤¯À¯¼£²È¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×