¼ÄÅ«³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¼íÌîÂÙ°ì¡Ê¤«¤Î¤¦¤ä¤¹¤«¤º¡Ë¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤ÎºÇ¿·ºî¡ØWORLD PEACE¡Ù¤¬¡¢4·î1Æü¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¼íÌîÂÙ°ì¡¢ÂçÃÏ¤Î¸ÝÆ°¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹ÏÂÂÀ¸ÝÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Ñ¤Î¿À¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¶â»ÒÎµÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¯¤·¤Æµ´ºÍ¤ÎÌ¾¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤Ç²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÎÓ Àµ¼ù¤Ë¤è¤ë¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¶õ´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ·²¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼íÌîÂÙ°ìÞÕ¿È¤Î1Ëç¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¸¶É÷·Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÄÅ«¤ÈÏÂÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬¹ç¤ï¤µ¤ëÏÂÍÎ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿Â¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¡ª 10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±Îý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê·²¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¼ÄÅ«¤ÈÏÂÂÀ¸Ý¡¢¤½¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Î¡½¡½ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¶Á¤¹ç¤¦Â¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î²»À¤³¦
3¿Í¤¬10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢Ç®¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤ËÎäÀÅ¤Ë¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿º£ºî¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤À¤ì¤â¤¬¸¶É÷·Ê¤Ë»ý¤Ä¼ÄÅ«¤ÈÏÂÂÀ¸Ý¤Î²»¿§¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Îµ²±¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·Íí¤ß¹ç¤¦¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½Àµ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Îµ²±¤È´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
Ä¹Ç¯¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½ÅþÃ£¤Ç¤¤¿¶ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤Û¤«¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤Ë¤è¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Ë¤¢¤ë¡£Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´Çï¿ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¼«ºß¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÀ°Íý¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¿Í´Ö¤Î»ý¤Ä¾ðÇ®¤½¤Î¤â¤Î¤ËÆ±Ä´¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¾ÍÎ¤Î12²»³¬¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤ò»ý¤Ä¼ÄÅ«¤Î²»¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÎÏ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡³£Åª¤Ç¶Ñ¼Á²½¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢¤æ¤é¤®¤òÆâÊñ¤·¤¿¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¿´¤Î±üÄì¤ËÌ²¤ëÀ¸Ì¿¤ÎÂ©¿á¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¡¢¸¶»Ï¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¡¢»þÂå¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÏÂ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿ï½ê¤ËÂ©¤Å¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤ò¤ß¤»¤ë13¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ÃæÅì¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¿ôÀéÇ¯ÅÁ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²»³Ú¡¢ËÌ²¤¤ËÅÁ¤ï¤ëÌ±ÍØ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÝÆ¸»þÂå¤«¤éÄ¹Ç¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅ«ÂÀ¸Ý¤ÎÅÁÅý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥®¥¿¡¼¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¾ðÇ®¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¼ÆÅÄÎ¼ÂÀÏº¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤ÇÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂÀÍÛ¤ÈÉ÷¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿·¶Ê2¶Ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍªµ×¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤¬¹¤¬¤ë¡£
º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½
À¤³¦³Æ¹ñ¤ò½ä¤ê±éÁÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼íÌîÂÙ°ì¤¬¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¡¢´¶¤¸¡¢¤½¤·¤Æ´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¡¦¤ä¤¹¤é¤®¡¦¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿13¶Ê¡£°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÎÌëÌÀ¤±¤òµ§¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿¡ÖÌëÌÀ¤± - Daybreak¡×¡¢ÀïÁè¤Ø¤Î¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²»¤ËÂ÷¤·¤¿¡ÖÂÙÊ¿ - TAIHEI¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·³ãÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½»Ù±ç¡¦ÄÉÅé¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÖI¡¦NO¡¦RI¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÌë¤Î³¤¡×¡ÖKA!¡×¡ÖMATSURI¡×¤Î4¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¼íÌîÂÙ°ì¼«¿È¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä³Ú¶ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤È´¶Æ°¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ§¤ê¡½¡½ÂÙÊ¿¤ÎÀ¤¤ò´ê¤Ã¤Æ
ËÜºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎàÃÂÀ¸¤è¤êÍÚ¤«ÀÎ¡¢Ìó1300ËüÇ¯Á°¤Îº´ÅÏÅç¤ÎÎò»Ë¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë¿å¡¢³¤Äì²Ð»³¤ÎÊ®½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ìÎ´µ¯¤·¤¿´äÀÐ¤ä²Ð»³³¥¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ã¤ß¤òÍ¿¤¨¤ëÂÀÍÛ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÁè¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢Ìó°ìËüÇ¯¤ËµÚ¤ÖÆìÊ¸»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÎà¤¬Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÙÊ¿¤ÎÀ¤¤ò´ê¤¦¼íÌîÂÙ°ì¤Îµ§¤ê¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÄÅ«ÁÕ¼Ô¡¦¼íÌîÂÙ°ì¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¡Êº¸¤«¤é¡¢ÎÓ Àµ¼ù¡¢¼íÌîÂÙ°ì¡¢¶â»ÒÎµÂÀÏº¡¢¼ÆÅÄÎ¼ÂÀÏº¡Ë
¼íÌîÂÙ°ì Yasukazu KANO¡Ê¼ÄÅ«ÁÕ¼Ô¡¢¼ÄÅ«¹Ö»Õ¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
1987Ç¯¡Ö¸ÝÆ¸¡×¤Ë»²²Ã¤·1997Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£º´ÅÏÅç¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ÄÅ«¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²»À¤³¦¤òÁÏ¤Ã¤Æ2005Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎCD¡¢³ÚÉè½¸Åù¤ò½ÐÈÇ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦30¥«¹ñ¤Ç2000²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¸ø±é¤ò¤·¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£º×¤ê¤òºÆ¶½¤·¡¢¼ÄÅ«¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼ÄÅ«¤òÅÁ¤¨¡Ø¼ÄÅ« KANO ¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¡¢¥é¥¤¥ÖÅù¤ÎYouTubeÆ°²è¤âÅ¸³«¡£Æî¤³¤¦¤»¤Ä¡¢¥µ¥ê¥Ê¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¢ÃæÀ¾·½»°¡¢²ÏÂ¼Î´°ìÅù¶¦±é¼ÔÂ¿¿ô¡£¸ÝÆ¸¸¦½¤½ê¹Ö»Õ¡£
¶â»ÒÎµÂÀÏº Ryutaro KANEKO¡ÊÏÂÂÀ¸Ý¡¦¥Á¥ã¥Ã¥ÑÁÕ¼Ô¡¢¹Ö»Õ¡Ë
1987Ç¯¤è¤ê¡Ö¸ÝÆ¸¡×¤ÇÃæ¿´Åª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ20Ç¯´Ö³èÆ°¤·¡¢ºî¶Ê¡¦±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£ºäÅì¶Ì»°Ïº»á±é½Ð¡Ø¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¡Ù¤Ç¤Ï²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£2007Ç¯ÆÈÎ©¡£À¤³¦6ÂçÎ¦43¥«¹ñ¤Ç¸ø±é¡£1988Ç¯¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Ñ¤ÎÆÈ¼«ÁÕË¡¤ò¹Í°Æ¡¦ÂÎ·Ï²½¤·¡¢¸½Âå¤ÎÁÕË¡¤È¤·¤Æ¹¤¯ÅÁÇÅ¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÃ¡¤¯¡Ö¤æ¤ë¤ßÂÇË¡¡×¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÂÀ¸Ý¤È¿Í¤ÎËÜÍè¤Î¶Á¤¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÝÆ¸¸¦½¤½ê¹Ö»Õ¡£
ÎÓ Àµ¼ù Masaki HAYASHI¡Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢ºî¶Ê²È¡Ë
¼«ºî¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥½¥í¤Ç¤Î±éÁÕ¤ä¡¢¡Ö´Ö¤òÁÕ¤Ç¤ë¡×¡ÖÎÓ Àµ¼ù¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ê¤É¼«¸Ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¾¡¢¥¸¥ã¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾®Ìî¥ê¥µ¡¢ÅÏÊÕÄçÉ×¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú²È¤È¤È¤â¤Ë±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Î·àÃæ²»³Ú¤ÎÏ¿²»¤Ë¤â»²²Ã¡£ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤¹¤Ð¤é¤·¤À¤³¦¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ:À¾ÀîÈþÏÂ¡¢¼ç±é¡§Ìò½ê¹»Ê¡Ë¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢Âè76²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¼ÆÅÄÎ¼ÂÀÏº Ryotaro SHIBATA¡Ê¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë
1975Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£10Âå¤è¤ê¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ17ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥á¥ó¥³¥®¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£1995Ç¯¤è¤ê5Ç¯´Ö¥¹¥Ú¥¤¥óÎ±³Ø¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òµòÅÀ¤Ë±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤ò¼´¤Ë¥¸¥ã¥º¡¢¥µ¥ë¥µ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£ºîÊÔ¶Ê¡¢CM¡¦TV½Ð±éÂ¿¿ô¡£2022Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡ÖRoundabout¡×¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï¥½¥í³èÆ°¤È¸å¿Ê°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§WORLD PEACE
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¼íÌîÂÙ°ì
²Á³Ê¡§¡ï3300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§YCCS¡¾10123
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1214
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GKFGCXPK|B0GKFXF86F
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡ÛÁ´13¶Ê
01. ÌëÌÀ¤± - Daybreak¡Êºî¶Ê¡§¶â»ÒÎµÂÀÏº¡¢¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
02. Ìë¤Î³¤ - The Sea at Night¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
03. ÂÙÊ¿ - TAIHEI¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡¢¶â»ÒÎµÂÀÏº¡Ë
04. Sunny Night¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
05. Sola¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
06. INOCHI¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
07. Shione¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
08. Soul Dance¡Êºî¶Ê¡§¶â»ÒÎµÂÀÏº¡¢¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
09. ¾ºÅ· - Rising¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡¢¶â»ÒÎµÂÀÏº¡Ë
10. MATSURI (with Taiko, Chappa, and Piano)¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
11. I¡¦NO¡¦RI (with Taiko and Piano)¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
12. KA! - Voice of the Earth¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
13. ÆìÊ¸ - Jomon¡Êºî¶Ê¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ë
¡ã¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó¡ä
CD¡ØWORLD PEACE¡ÙÈ¯ÇäµÇ°
¡ÖÅ«¡ßÂÀ¸Ý¡ß¥Ô¥¢¥Î¡×Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Í½Äê
½Ð±é¡§¼íÌîÂÙ°ì¡Ê¼ÄÅ«¡Ë¡¢¶â»ÒÎµÂÀÏº¡ÊÏÂÂÀ¸Ý¡Ë¡¢ÎÓÀµ¼ù¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
5/08(¶â) Âçºå ËÃæ»ÔÎ©¥í¡¼¥ºÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
5/10(Æü) °¦É² ¿·µïÉÍ»Ô ¤¢¤«¤¬¤Í¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë
5/17(Æü) ¿·³ã º´ÅÏ»Ô ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥Èº´ÅÏ Âç¥Û¡¼¥ë
5/29(¶â) ¿·³ã ¿·³ã»Ô Åì¶è¥×¥é¥¶ ¥Û¡¼¥ë
5/30(ÅÚ) ¿·³ã ¾å±Û»Ô ¤Ï¡¼¤È¤Ô¤¢Ãæ¶¿ ¥Û¡¼¥ë
5/31(Æü) ÉÙ»³ 鄢Éô»Ô·Ý½ÑÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥»¥ì¥Í¡×Âç¥Û¡¼¥ë
6/20(ÅÚ) µÜ¾ë ÀçÂæ»Ô ¥¨¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Û¡¼¥ë
6/21(Æü) Ê¡Åç ÁêÇÏ»Ô ²»²°¥Û¡¼¥ë
6/24(¿å) Åìµþ Ï»ËÜÌÚ GT LIVE TOKYO 2DAYS¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
6/25(ÌÚ) Åìµþ Ï»ËÜÌÚ GT LIVE TOKYO 2DAYS¡Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°HP¤Þ¤Ç
https://yasukazu.com
(¼¹É®¼Ô: gallagherbros)