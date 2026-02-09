¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÅìËÌÆîÉô¤ÈÅìÆüËÜ¤ÏÆüÃæÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¡¡À¾ÆüËÜ¤Ï²¼¤êºä
¢£10Æü(²Ð)¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌËÌÉô¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÆîÉô¤ÈÅìÆüËÜ¤ÏÆüÃæÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤âÄ«¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£¶å½£¤ÏÃë¤´¤í¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤â¼¡Âè¤Ë±À¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ï»±¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Í½ÁÛµ¤²¹
ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ºÇÄãµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡-7¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡-2¡î¡Ê¡Ü3¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡0¡î¡Ê¡Ü3¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡-2¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
¶âÂô¡¡¡¡-1¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
Âçºå¡¡¡¡0¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡2¡î¡Ê¡Ü3¡Ë
ºÇ¹âµ¤²¹¤âÁ°Æü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÉý¤Ë¹â¤¤½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡3¡î¡Ê¡Ü5¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡9¡î¡Ê¡Ü6¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡13¡î¡Ê¡Ü4¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡10¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
¶âÂô¡¡¡¡11¡î¡Ê¡Ü6¡Ë
Âçºå¡¡¡¡10¡î¡Ê¡Ü4¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡10¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¡¦À¾ÆüËÜ¤È²Æì
11Æü(¿å¡¦·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü)¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯±«¤Ç¡¢±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü(ÌÚ)¤«¤é14Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢Æü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£13Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï¡¢¹¤¯3·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ç¡¢15Æü(Æü)¤Ï¼¯»ùÅç¤Ç19¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅìÆüËÜ
11Æü(¿å)¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³ÃÏ¤ÏÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢12Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢½Õ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü(Æü)¤ÏÅìµþ¤Ç17¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤â15Æü(Æü)¡¢16Æü(·î)¤Ï15¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
11Æü(¿å)¤ÏÅìËÌ¤âÊ¿ÃÏ¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü(ÅÚ)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤â´Þ¤á¤Æ¹¤¯À²¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÆü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç3·îÊÂ¤ß¡¢ÀçÂæ¤Ï15Æü(Æü)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬13¡î¤Ç4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
